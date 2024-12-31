Con la sua Opel Astra Caravan Club 1.7 DTi del 2002 ha percorso oltre 700.000 km

Un traguardo davvero straordinario: oltre 700.000 chilometri percorsi a bordo di un’Opel Astra Caravan Club 1.7 DTi del 2002, con allestimento Club e trazione anteriore. Un risultato che può sembrare incredibile, ma che è stato raggiunto da diverse persone in Europa. Tra questi c’è Luigi Cella, un uomo di 48 anni originario di Portogruaro, in provincia di Venezia. Luigi, nella vita quotidiana, lavora come conducente di camion per una ditta pubblica situata a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, Friuli Venezia Giulia. La sua Opel Astra, fedele compagna di viaggio, sembra inarrestabile e non mostra segni di cedimento.

Oltre 700.000 km percorsi da un’Opel Astra Caravan Club 1.7 DTi del 2002

«A novembre, quando ho superato i 700.000 chilometri, il contachilometri ha mostrato la scritta “Full” (che in inglese significa “Pieno”) e si è azzerato», racconta Cella. Questo evento ha lasciato senza parole non solo il rivenditore dell’auto, ma anche i meccanici dell’officina di Portogruaro, dove l’auto è stata portata per un controllo.

Luigi Cella, con la sua Opel Astra Caravan Club 1.7 DTi del 2002, ha percorso oltre 700.000 chilometri, spingendo il motore Isuzu da 75 CV e cambio manuale a 5 marce ben oltre le sue aspettative. Oltre ai normali tragitti casa-lavoro di 50 km al giorno, ha intrapreso lunghi viaggi memorabili. Tra i più significativi, un percorso di 1.300 chilometri da Portogruaro a Rotterdam nel 2010, durante il quale fu fermato da un poliziotto tedesco divertito dall’impresa. Nel 2013, attraversò l’Italia dalla Valtellina al Salento, mentre nel 2018 esplorò la costiera amalfitana. Altri viaggi hanno incluso Vienna, Budapest, il lago di Costanza e le Dolomiti.

Nonostante l’usura, la sua Opel Astra Caravan Club 1.7 DTi continua a funzionare grazie alla manutenzione regolare. Frizione, iniettori e motore sono ancora originali, mentre altri componenti, come gomme e freni, sono stati sostituiti per usura. Il record di Cella non è unico: in Germania e Belgio, altri proprietari di Astra hanno raggiunto rispettivamente 600.000 e un milione di chilometri.

