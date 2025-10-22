Cupra: sostegno a Artificial Beauty, la mostra di Andrea Crespi

22 Ottobre, 2025

Cupra consolida il suo legame con il mondo dell’arte. Dopo le collaborazioni per la Milano Design Week, il marchio spagnolo sostiene nuovamente il giovane artista contemporaneo Andrea Crespi, nel suo progetto espositivo istituzionale Artificial Beauty. La mostra sarà aperta al pubblico da domani (23 ottobre) al 25 gennaio 2026 alla Fabbrica del Vapore a Milano.

“La visione di Cupra è guidata da una spinta costante verso l’innovazione – spiega Pierantonio Vianello, direttore di Cupra Italia – Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, alla creatività e al talento delle nuove generazioni, siamo felici di proseguire oggi questo viaggio con Andrea Crespi scegliendo di portare avanti una connessione artistica profondamente affine al nostro spirito, con l’obiettivo di contribuire a offrire al pubblico creazioni che incarnano audacia e avanguardia”.

L’esposizione di Andrea Crespi

L’esposizione Artifical Beauty esplora l’estetica contemporanea nella sua duplice natura, umana e artificiale, intrecciando una riflessione sulle molteplici declinazioni del bello in un dialogo profondo e continuo tra passato e presente, tradizione e innovazione, arte e tecnologia.

Attraverso un uso sapiente di medium che spaziano dalla pittura alla scultura, dalle installazioni site-specific alle opere interattive e alle creazioni digitali, questo nuovo percorso espositivo, realizzato da Andrea Crespi, accompagna il visitatore in un viaggio interdisciplinare che invita a interrogarsi su alcuni quesiti cardine della società attuale.

Fino a gennaio a Milano

La mostra Artificial Beauty sarà visitabile negli spazi di Cattedrale, presso la Fabbrica del Vapore, in via Giulio Cesare Procaccini 4 a Milano, dal 23 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026 ed è co-prodotta dal Comune di Milano con il patrocinio della Regione Lombardia.

