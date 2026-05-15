Cupra Formentor VZ5 2026: il ritorno della versione più cattiva

La Cupra Formentor torna in Italia anche con la sua versione più sportiva e cattiva: la VZ5. A quasi due anni dal debutto della nuova generazione, viene riproposta anche la variante con l’iconico motore 5 cilindri turbo da 2.5 litri e 390 cavalli di potenza, per prestazioni di alto livello, oltre ad elementi estetici distintivi. Sarà disponibile in soli 4.000 esemplari a livello globale, è già ordinabile anche per il nostro mercato, con un prezzo pari a 69.000 euro.

Il design e gli esterni

Come dicevamo, non solamente il motore è un elemento distintivo di questa versione sportiva del SUV spagnolo, che si presenta immediatamente, con la sua carrozzeria in colore Nero Midnight di serie. L’estetica è pensata per esprimere performance e presenza su strada, a partire da passaruota allargati, paraurti anteriore ridisegnato e griglia sportiva nera, mentre lo splitter frontale con logo “VZ5” in dark chrome sottolinea l’esclusività della versione. I cerchi da 20” VZ5, disponibili in Copper o nero, sono abbinati a pinze freno Akebono a sei pistoni.

Per la prima volta, i fari Matrix LED Ultra aggiungono una firma luminosa evoluta, proiettando il logo Cupra frontalmente e la scritta VZ5 direttamente sull’asfalto. Anche nel posteriore ci sono elementi per rafforzare il carattere ‘cattivo’ di questo modello, come lo spoiler inferiore in carbonio, l’estrattore ridisegnato ed i quattro terminali di scarico diagonali con finiture in rame.

Interni e tecnologia

Anche l’abitacolo propone elementi sportivi, per differenziare questa versione da quella più classica. Come i sedili Cup Bucket (disponibili come optional) posizionati in posizione ribassata, per una seduta ispirata al mondo racing, oppure l’illuminazione ambientale Smart Wraparound che segue il ritmo della guida, adattandosi alle emozioni del momento.

Non manca, ovviamente, la tecnologia, con sistema infotainment da 12,9” e Cupra Virtual Cockpit da 10,25”, che offrono accesso immediato a navigazione, media e dati di performance come giri motore, coppia, pressione turbo e forze G. In modalità manuale, l’indicatore di cambiata trasforma la guida in un’esperienza visiva e sensoriale, con LED che pulsano dal verde al rosso fino al limite dei 7.000 giri, accompagnando il crescendo del motore.

Il motore

Il cuore della Cupra Formentor VZ5 è, ovviamente l’iconico motore 5 cilindri turbo da 2.5 litri, con una potenza di 390 cavalli ed una coppia massima di 480 Nm. Un propulsore simbolo dell’anima racing del marchio spagnolo che, in questo modello, è supportato dalla trazione integrale 4Drive e dal torque splitter elettroidraulico, che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori per garantire agilità e stabilità anche nelle condizioni più estreme.

Il cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti prevede una risposta immediata e continua, mentre le prestazioni raggiungono l’apice con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e 280 km/h di velocità massima, a conferma del carattere estremo del modello. La sequenza di accensione 1-2-4-5-3 e l’impianto di scarico ne esaltano ulteriormente l’identità, generando un sound distintivo e carico di emozione, parte integrante dell’esperienza a bordo.

Anche la dinamica di guida è stata affinata, grazie a un telaio ribassato di 10 mm rispetto alle altre versioni di Formentor, alle sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori e al Dynamic Chassis Control con 15 livelli di regolazione, che adatta il comportamento dell’auto a ogni situazione. Attraverso i profili di guida selezionabili dal volante (Comfort, Sport, CUPRA, Drift, Individual e Offroad), la VZ5 cambia carattere a seconda della scelta del conducente, fino alla modalità Drift, che disattiva l’ESC e sfrutta il torque splitter per trasferire la coppia a una singola ruota posteriore, liberando il lato più estremo dell’auto in pista.

La VZ5 e la MotoGp

Proprio su numerosi circuiti mondiali sarà presente, nei prossimi mesi, la Formentor VZ5. È un punto del legame tra Cupra ed il team Pertamina Enduro VR46 Racing Team, la squadra di Valentino Rossi che partecipa al motomondiale. Una collaborazione che dura da cinque anni, costruita su passione, performance e spirito racing, che vede il marchio spagnolo rinnovare il ruolo di Automotive Partner Ufficiale del Team e della VR46 Riders Academy, con una flotta di 10 Formentor VZ5 pronta a viaggiare tra i circuiti europei.

Uscita e prezzi

Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, la Cupra Formentor VZ5 è disponibile in edizione limitata a 4.000 unità globali, ordinabile in Italia a 69.000 euro (chiavi in mano).

5/5 - (1 vote)