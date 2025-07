DEKRA festeggia alla Camera i 100 anni di attività

DEKRA celebra 100 anni di attività. Fondata nel 1925, l’azienda è oggi un punto di riferimento a livello globale nei servizi per la sicurezza della mobilità, con presenza in oltre 60 Paesi distribuiti su cinque continenti. Conta più di 48.000 dipendenti nel mondo, di cui circa 1.000 in Italia. Nel 2024 ha registrato ricavi pari a 4,29 miliardi di euro, in crescita del 4,7%. Il centenario è stato celebrato alla Camera dei Deputati durante l’evento “Securing the Future”, nel corso del quale sono stati illustrati i prossimi obiettivi dell’azienda in materia di sicurezza digitale, innovazione e sostenibilità. Presente in Italia da oltre trent’anni, DEKRA lancerà entro il 2025 il “Digital Trust Service”, un sistema che unirà sicurezza funzionale, cybersecurity e intelligenza artificiale in un’unica piattaforma.

DEKRA impiega più di 48.000 persone, di cui circa 1.000 in Italia

DEKRA affronta la sicurezza stradale con una visione ampia, che integra tecnologia, progettazione urbana e responsabilità individuale. Ogni anno porta il proprio contributo istituzionale presentando il rapporto sulla sicurezza stradale sia in Parlamento che all’ONU, sostenendo la strategia “Vision Zero” con l’obiettivo di azzerare incidenti e vittime. Investe in cybersecurity per l’automotive, guida assistita e nuove soluzioni per la mobilità. Sul piano ambientale, sostiene il Green Deal e REPowerEU, testando infrastrutture a idrogeno. Per il centenario, ha avviato un progetto con UNICEF per garantire acqua potabile in zone colpite dal cambiamento climatico.

Secondo il Ministro Pichetto Fratin, DEKRA è un esempio di innovazione e impegno duraturo per la sicurezza e la sostenibilità. “Cent’anni rappresentano un traguardo significativo, che poche aziende possono vantare. Raggiungerlo significa aver inciso nella storia del proprio Paese. DEKRA è ormai un marchio globale, proiettato verso il futuro e pronto a fronteggiare le sfide mondiali. Gli investimenti strategici dimostrano questa visione, sia nel core business sia nei nuovi ambiti. La tecnologia cambia, ma l’azienda resta sinonimo di sicurezza.”

Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Chairman DEKRA Italy, ha dichiarato: “Il centenario DEKRA è un traguardo rilevante. La nostra missione è migliorare la sicurezza ovunque, guidati dall’innovazione tecnologica. La sicurezza è un diritto, non solo uno standard. Lavoriamo per un futuro più sicuro e sostenibile”. Wolfgang Linsenmaier, Board Member DEKRA SE, ha aggiunto: “DEKRA è un’idea, non solo un’azienda. Da un secolo promuoviamo sicurezza, innovazione e fiducia, costruendo un domani più sicuro insieme ai nostri partner”.

Rate this post