Hyundai Ioniq 6 N: debutto a Goodwood per la super coupé elettrica da 650 CV [FOTO]

La Hyundai Ioniq 6 N è stata ufficialmente svelata in anteprima al Goodwood Festival of Speed che prende il via quest’oggi sulla collina del Sussex, in Inghilterra. L’evento britannico, che farà da palcoscenico per il debutto dinamico della vettura elettrica ad alte prestazioni, alza dunque il sipario su questa nuova variante sportiva della filante coupé elettrica di Hyundai.

Configurazione dual motore e potenza fino a 650 CV

Secondo modello EV high-performance, la Hyundai Ioniq 6 N monta lo stesso powertrain elettrico della sorella minore Ioniq 5 N, che prevede due motori, trazione integrale e potenza complessiva che (grazie al boost) arriva fino a 650 CV. La configurazione dual motor è composta da un motore da 166 kW all’anteriore e uno da 282 kW al posteriore, che garantiscono una potenza di sistema di 448 kW, pari a 609 CV, che toccano un picco di 650 CV, con una coppia massima di 770 Nm, grazie alla funzione Launch Control. Le prestazioni da vera sportiva sono confermate dai numeri: 0-100 km/h in 3,2 secondi, velocità di punta di 257 km/h.

Batteria da 84 kWh, 469 km d’autonomia, ricarica fino a 350 kW

Ad alimentare i due motori elettrici c’è una batteria da 84 kWh di capacità, che beneficia dell’ottimizzazione della gestione termica utile alla guida sportiva, garantendo 469 km d’autonomia massima dichiarata nel ciclo WLTP. La Ioniq 6 N, costruita sulla piattaforma E-GMP da 800 Volt, consente di supportare la ricarica ultra-rapida con potenze fino a 350 kW, impiegando appena 18 minuti per ricaricare dal 10 all’80% la capacità della batteria.

Sviluppata per andare veloce

Numerose sono le soluzioni di Hyundai pensate per correre che trovano spazio sulla Ioniq 6 N, a partire dall’assetto ribassato, passando per la geometria delle sospensioni rivista, le migliorie apportate al cambio virtuale e-Shift, gli ammortizzatori a controllo elettronico e arrivando fino all’impianto frenante maggiorato con dischi da 400 mm e pinze a quattro pistoncini all’anteriore e dischi da 360 mm al posteriore.

Look da sportiva

Esteticamente, la Hyundai Ioniq 6 N esprime tutta la propria anima grintosa e corsaiola con una serie di elementi distintivi che la differenziano dalla versione standard, tra i quali i paraurti dedicati, le minigonne laterali, il diffusore posteriore e il vistoso alettone posteriore alla base del lunotto. La Ioniq 6 N, che per la carrozzeria propone sei tinte (Performance Blue Pearl, Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Gray Metallic, Nocturne Gray Matte e Gravity Gold Matte), oltre ad una serie di accessori e pacchetti migliorativi di dotazioni e performance, poggia su pneumatici Pirelli P Zero sviluppati ad hoc che avvolgono i cerchi in lega da 20 pollici.

Gli interni riflettono la natura sportiva del modello, con la Hyundai Ioniq 6 N dotata di abitacolo dominato da toni scuri per materiali e rivestimenti, con sedili sportivi impreziositi da cuciture blu a contrasto, dettagli rossi, inserti in simil-fibra di carbonio sulla plancia, luci ambientali dinamiche che si adattano allo stile di guida. Alla guida sportiva sono orientati anche il volante a tre razze, che integra quattro tasti aggiuntivi per gestire modalità di guida e Launch Control, e il sistema d’infotainment arricchito da grafiche specifiche per regolare i parametri della vettura e un tool dedicato all’analisi delle prestazioni in pista.

