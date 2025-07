Genesis GV60 Magma: si avvicina il momento del debutto [FOTO SPIA]

La Genesis GV60 Magma, protagonista in versione concept al Festival of Speed di Goodwood dello scorso anno, si sta avvicinando a grandi passi verso il modello di serie. Un ulteriore conferma di ciò ci arriva dalle nuove foto spia che hanno immortalato il prototipo della GV60 Magma pronto per la produzione, e con poco camouflage a nasconderne le forme, durante una serie di giri veloci sul circuito del Nurburgring.

La vedremo anche in Italia?

Con le pinze dei freni arancioni ben visibili dietro ai cerchi delle ruote che ne confermano l’identità, la Genesis GV60 Magma si avvia ad entrare in produzione in autunno, con il lancio sul mercato europeo previsto per fine 2025. La GV60 Magma è la versione ad alte prestazioni del SUV elettrico del marchio premium del Gruppo Hyundai che il prossimo anno farà il suo ingresso anche sul mercato italiano.

Assetto ripensato per la guida sportiva

La Genesis GV60 Magma sarà dotata di tecnologie avanzate per batterie e motori, oltre che di una meticolosa attenzione riservata alla progettazione di telaio e aerodinamica. Con assetto allargato e ribassato rispetto alla GV60 standard, la variante Magma garantirà un baricentro più basso, fondamentale per esaltare dinamismo e guida sportiva, oltre ad essere dotata di componenti esclusivi per telaio e sospensioni. Tra le novità di questa variante ci sarà anche un avanzato impianto audio che promette un esperienza sonora d’alto livello e una nuova interfaccia uomo-macchina che privilegerà le informazioni e i dati essenziali, garantendo un’esperienza di guida immersiva.

