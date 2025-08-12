Donna travolta e uccisa a Milano: l’auto era guidata da quattro ragazzini

Quattro giovanissimi, tutti minorenni di età inferiore ai 14 anni, sono stati arrestati dalla Polizia locale di Milano dopo essere fuggiti dalla scena di un incidente in cui una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, è stata investita e uccisa in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. I ragazzi erano a bordo di un’auto rubata al momento dell’incidente. Sono in corso le operazioni di identificazione e perquisizione per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Arrestati 4 minorenni tutti di età inferiore ai 14 anni

Ieri pomeriggio la procura di Milano, tramite il pm Enrico Pavone, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato da omissione di soccorso e furto d’auto. Nei prossimi giorni i documenti saranno inviati alla procura dei minorenni. L’incidente mortale è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro: una Citroën Ds4, guidata da un minore, ha perso il controllo e ha investito Cecilia De Astis che si trovava nell’area verde accanto alla strada. Dopo l’impatto, i quattro occupanti sono fuggiti a piedi, abbandonando l’auto.

L’auto con targa francese era stata rubata poche ore prima a un turista di 20 anni, che ha denunciato il furto al suo ritorno al B\&B. I figli di Cecilia avevano lanciato un appello ai responsabili: “Costituitevi, fatevi un esame di coscienza, altrimenti sarà peggio”. Cecilia De Astis, originaria di Ruvo di Puglia, viveva da oltre 40 anni nel quartiere Gratosoglio a Milano, dove aveva cresciuto i figli e lavorato all’ex Cotonificio Cederna, rimanendo in città anche dopo la pensione.

Rate this post