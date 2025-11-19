Kia protagonista a Solutrans 2025 con PV5 Chassis Cab e “Kia Business Solutions Ecosystem”

Kia continua a spingere sull’elettrificazione con un nuovo passo avanti nella strategia Platform Beyond Vehicle (PBV), presentando a Solutrans 2025 il PV5 Chassis Cab, veicolo commerciale 100% elettrico progettato per massimizzare modularità, efficienza e versatilità. L’evento di Lione ha infatti offerto il palcoscenico ideale per mostrare un modello che punta a ridefinire gli standard del settore, grazie a un’architettura pensata per adattarsi alle più diverse esigenze professionali.

Kia amplia ulteriormente la sua strategia Platform Beyond Vehicle

Dotato della piattaforma E-GMP.S, il PV5 Chassis Cab combina dimensioni compatte con capacità da “large van”: meno di cinque metri di lunghezza, fino a 1.005 kg di carico utile e fino a otto metri cubi di volume con furgonatura “Cargo Box”. Il telaio modulare, sviluppato con allestitori europei, permette conversioni professionali che spaziano dai Dropside ai Tipper, dalle versioni per la logistica allestite a Box Van fino ai Refrigerated Vans. In esposizione anche una variante food truck, simbolo della flessibilità del progetto.

“Il lancio di PV5 Chassis Cab sottolinea il nostro impegno nel ridefinire il concetto di veicolo commerciale leggero”, ha dichiarato Marc Hedrich, Presidente e CEO di Kia Europe. “Combina l’efficienza delle dimensioni compatte con la capacità di carico dei furgoni più grandi per offrire ai clienti di tutta Europa una soluzione responsabile e flessibile per le attività quotidiane.”

Accanto al nuovo modello, Kia ha presentato il Business Solutions Ecosystem: un portale unico dedicato alla gestione delle flotte, che integra servizi di connettività, ricarica e controllo operativo. Basato sui pilastri Drive, Charge, Connect e Work, l’ecosistema supporta aziende e gestori nella transizione verso una mobilità elettrica più efficiente e sostenibile, grazie anche a strumenti come Kia Charge Business e PLEOS Fleet.

PV5 conferma inoltre le sue ambizioni con una lunga serie di riconoscimenti internazionali e con il recente Guinness World Records, ottenuto per la distanza massima percorsa con una sola carica da un eLCV a pieno carico: 693,38 chilometri. A Solutrans 2025 il pubblico potrà ammirare sia il nuovo Chassis Cab sia il modello da record, scoprendo da vicino il futuro dei van elettrici modulari firmati Kia.

