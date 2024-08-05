DR Automobiles aprirà una nuova fabbrica in Molise: è ufficiale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente divulgato i dettagli dell’incontro tra il ministro Adolfo Urso e Massimo Di Risio, fondatore e presidente di Dr Automobiles. Durante la riunione è stato annunciato ufficialmente che l’azienda aprirà un nuovo impianto produttivo nel Molise. Secondo quanto comunicato dal ministero, i temi centrali dell’incontro hanno riguardato la transizione verso un’economia verde nel settore automobilistico e i progetti di sviluppo di DR in Italia.

DR Automobiles ufficializza alla presenza del Ministro Urso il nuovo polo ad Isernia

Questo rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di riportare la produzione automobilistica in Italia ad almeno un milione di unità, un traguardo frequentemente dichiarato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy durante vari incontri sindacali. Anche se la capacità produttiva del nuovo impianto di DR Automobiles non è stata rivelata, l’iniziativa segna comunque un progresso importante in questa direzione.

Il ministro Adolfo Urso ha dichiarato che “l’accordo tra EuroGroup e Hixih si inserisce perfettamente negli obiettivi di governo che abbiamo fissato nel campo della tecnologia verde e della mobilità elettrica. Altri accordi seguiranno nei prossimi giorni per rafforzare il nuovo percorso delineato dal Piano di azione triennale e dall’accordo di cooperazione tra i due Ministeri, firmato durante la missione del Presidente del Consiglio in Cina”.

