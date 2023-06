DR Automobiles: i complimenti di Salvini “Un’azienda straordinaria”

La DR Automobiles è una casa italiana piuttosto recente, fondata nel 2006 a Macchia d’Isernia in Molise, che sta crescendo con i numeri nel corso degli ultimi anni. L’azienda ha ricevuto la visita del vicepremier Matteo Salvini: “Un’azienda straordinaria. Fare impresa in Italia è notevole, farlo in Molise vale doppio”.

“Fare auto a Torino, a Milano è un conto, fare auto a Macchia d’Isernia, aprire all’estero, e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione – ha proseguito – Non faccio pubblicità, però la qualità del prodotto DR commisurato col prezzo è notevole”. Girando per le città italiane, si vedono sempre più modelli DR sulle strade, in particolare i due SUV medi DR 4.0 e DR 5.0, che stanno ricevendo un buon successo da parte del pubblico, probabilmente per questo motivo.

”Metteremo le aziende in condizioni di crescere”

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha anche parlato della transizione energetica: “Cerchiamo, e cercheremo, come ministero di mettere le aziende in condizioni di crescere, senza l’ideologia che l’Europa vuole imporre dicendo tutto è solo elettrico. Anche elettrico, però ci sono i biocarburanti, c’è l’idrogeno, ci sono le biomasse, quindi, è giusto che il consumatore possa scegliere”.

