DR Automobiles punta su Anagni: rileva lo stabilimento Saxa Gres e salva 84 posti di lavoro

Jarama guiderà la riconversione industriale "dalle piastrelle alle auto"

di Gaetano Scavuzzo26 Agosto, 2025

DR Automobiles

DR Automobiles punta su Anagni: rileva lo stabilimento Saxa Gres e salva 84 posti di lavoro

DR Automobiles ha rilevato lo stabilimento Saxa Gres di Anagni, avviando un progetto di riconversione industriale che trasformerà completamente il sito produttivo dell’ex fabbrica di ceramiche, traghettandolo verso la produzione automobilistica, permettendo così di salvaguardare il futuro occupazionale degli 84 addetti attualmente impiegati.

Progetto di riconversione affidato a Jarama

L’operazione di riconversione dell’impianto in provincia di Frosinone sarà guidata da Jarama, società del Gruppo DR, la casa automobilistica italiana fondata nel 1985 da Massimo Di Risio, con sede a Macchia d’Isernia, in Molise, che negli ultimi anni ha intrapreso un solido percorso di crescita e di espansione sia a livello nazionale che internazionale.

La soddisfazione dei sindacati

Il piano di riorganizzazione di Jarama, che permetterà il passaggio “dalle piastrelle alle auto” dello stabilimento Saxa Gres di Anagni attraverso investimenti, formazione e infrastrutture intermodali, è stato accolto positivamente dai rappresentanti sindacali della Filctem CGIL, che hanno definito il progetto di DR Automobiles un esempio virtuoso di relazioni industriali, sottolineando: “Gli obiettivi sono condivisi, e l’interesse comune è quello di garantire occupazione e rilancio del territorio. Tutti gli aspetti legati all’avvio delle attività sono stati affrontati con serietà, con un forte investimento nella formazione del personale”.

