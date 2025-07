DR Automobiles investe 50 milioni nello stabilimento di Macchia d’Isernia: 300 nuove assunzioni in Molise

DR Automobiles investirà 50 milioni di euro per potenziare lo stabilimento produttivo di Macchia d’Isernia. Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore automobilistico molisano in occasione dell’evento “Investing in Molise”, ospitato presso il Padiglione Italia a Expo 2025 di Osaka, in Giappone.

Previste anche 300 assunzioni e nuovi modelli premium

Svelando alcuni dettagli del nuovo piano industriale che DR Automobiles metterà in atto nei prossimi anni, il costruttore ha reso noto che il sito produttivo di Macchia d’Isernia, in Molise, beneficerà di un investimento di 50 milioni di euro per il potenziamento delle sue attività, a cui si aggiungerà un piano di 300 assunzioni, con una prospettiva di crescita fino a 500 lavoratori impiegati nella fabbrica. Inoltre il piano di DR Automobiles, che punta a consolidare la filiera automotive nazionale e contribuire allo sviluppo economico del centro-sud Italia, prevede anche il rilancio di storici brand italiani e l’ampliamento della gamma con la produzione di nuove auto nel segmento premium.

Il piano presentato dalla CEO di DR Antonella Tortola

Il piano industriale è stato presentato da Antonella Tortola, CEO di DR Automobiles, che ha sottolineato il valore della partnership tra pubblico e privato e la forte vocazione industriale del territorio molisano. L’investimento del costruttore automobilistico, col quale DR rinnovato il proprio impegno a investire in Italia, valorizzando il capitale umano e l’innovazione tecnologica del nostro Paese, si inserisce nella più ampia iniziativa relativa al percorso di attrazione degli investimenti promosso dalla Regione Molise, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il MAECI, ICE Agenia e Invitalia.

Rate this post