DR Automobiles prepara il lancio di nuovi brand e modelli

DR Automobiles ormai è l’azienda con il maggior fatturato di tutto il Molise. La casa automobilistica vanta infatti la vendita di circa 40.000 auto all’anno con un fatturato aggregato di oltre 700 milioni di euro. Attualmente l’azienda ha una quota di mercato del 2,58% in Italia e questo evidenzia l’importanza che ormai ha per l’industria auto italiana. Questo, tra l’altro, anche per gli ampi margini di crescita di cui gode. Il produttore infatti ha già in mente il lancio di nuovi brand e di nuovi modelli e un ampliamento della sua capacità produttiva nello stabilimento di Macchia d’Isernia.

DR Automobiles: nuovi brand e nuovi modelli per crescere ancora

DR Automobiles vanta inoltre una solida presenza su tutto il territorio nazionale con 412 showroom e 421 centri di assistenza. Ma l’azienda non guarda solo all’Italia e infatti è attualmente in corso la sua espansione in tutti i principali mercati auto di Europa, come Spagna, Francia, Germania ed Europa dell’est.

Il Gruppo impiega circa 500 persone tra diretti e indiretti e registra la vendita annuale di 40.000 auto. Ogni anno contribuisce con 130 milioni di IVA, 35 milioni di dazi doganali, 12 milioni di Ires e 4,5 milioni di Irap alle casse regionali. Questi numeri non solo riflettono la solidità produttiva dell’azienda, ma evidenziano anche il suo ruolo cruciale per la stabilità economica locale, soprattutto in un periodo storico delicato. L’azienda si conferma un pilastro fondamentale per l’economia e l’occupazione nella regione.

