DR, partnership col colosso cinese Dongfeng per tre nuovi modelli con lo storico brand inglese Tiger [FOTO]

Dopo Chery, Jac e Baic, DR Automobiles Groupe stipula una nuova partnership strategica con un altro big dell’industria automobilistica cinese. Si tratta di Dongfeng, costruttore con sede a Wuhan, che oltre a vetture passeggeri e veicoli commerciali, produce anche componentistica auto.

Cosa prevede la partnership

L’alleanza tra Dongfeng e DR prevede lo sviluppo di tre nuove auto che saranno commercializzate in tutta Europa dal gruppo molisano, sfruttando l’attuale rete distributiva italiana ed europea di DR Automobiles Groupe. Condividendo le piattaforma cinese, gli ingegneri italiani sviluppano i modelli in base alle esigenze stilistiche e omologative del Vecchio Continente. Partendo dalle specifiche del centro ricerca e sviluppo molisano, i modelli vengono prodotti in Cina, per poi essere completati nello stabilimento di assemblaggio di Macchia d’Isernia, in Molise.

Tre nuovi modelli, con marchio Tiger: SUV, monovolume e multispace

Dalla collaborazione con Dongfeng nasceranno tre nuovi modelli che saranno lanciati in Italia e in Europa nel secondo semestre 2024. I tre modelli, spiega il costruttore molisano, saranno: un SUV di 4,5 metri di lunghezza con motore turbo benzina 1.5 da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti, oltre che con motore termohybrid benzina/GPL, che sarà proposto al prezzo di 27.900 € full optional di serie; una monovolume di 4,85 metri con motore benzina 1.5 turbo da 197 CV, anch’essa disponibile in versione termohybrid, con prezzo base di 27.900 €; un multispace elettrico da 5,2 metri di lunghezza con abitacolo a 7 posti (2+2+3).

I tre nuovi modelli saranno protagonisti del ritorno dello storico marchio inglese Tiger, ceduto già nel 2022 da Jim Dudley alla DR Automobiles Groupe, e col quale verranno commercializzati.

