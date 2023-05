Drivalia è Official Supplier del Giro d’Italia 2023

Drivalia, società di noleggio, leasing e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, è Official Supplier della 106ª edizione del Giro d’Italia, che si svolgerà da domani fino al 28 maggio.

Per tutte le 21 tappe, da Fossacesia Marina in Abruzzo fino al grande arrivo a Roma sui Fori Imperiali, Drivalia accompagnerà la carovana della Corsa Rosa con i suoi veicoli personalizzati.

In base all’accordo, la società metterà a disposizione dello staff la sua flotta di furgoni a noleggio per trasportare i materiali di gara e la raccolta Aree Verdi, oltre ad alcuni shuttle brandizzati per l’ultima tappa di Roma. Qui sarà allestito uno stand Drivalia all’interno del Green Village.

