DS Automobiles: due gare chiave all’E-Prix di Berlino nel weekend

Il 12 e 13 luglio, la Formula E farà tappa a Berlino sul circuito temporaneo allestito nell’area dell’ex aeroporto di Tempelhof, per il penultimo appuntamento della Stagione 11. Questo tracciato, uno dei più iconici e selettivi del campionato elettrico, è noto per il suo asfalto abrasivo, che metterà alla prova la gestione dell’usura degli pneumatici e l’efficienza energetica dei team in gara. Anche DS Automobiles sarà tra le protagoniste.

DS Automobiles sarà impegnata nei Round 13 e 14 dell’ABB FIA Formula E World Championship

Berlino rappresenta un luogo simbolico per DS Automobiles, che qui ha ottenuto risultati di prestigio, tra cui nove podi complessivi e il doppio titolo del 2020. Jean-Éric Vergne ha collezionato ben sette podi sul tracciato tedesco, mentre Maximilian Günther ha conquistato la vittoria nella gara di casa nello stesso anno. Il team DS Penske si presenta a Berlino in ottima forma e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione tra i primi del campionato, prima dell’ultimo round a Londra. Le gare si correranno sabato e domenica alle 16:00.

Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance, ha dichiarato: “Abbiamo un legame speciale con la pista di Tempelhof. Qui abbiamo celebrato il nostro secondo doppio titolo e siamo attualmente l’unico team in griglia ad aver ottenuto tre vittorie su questo tracciato. Il nostro obiettivo è massimizzare i punti per conservare il terzo posto in classifica prima del round conclusivo a Londra. A livello matematico, possiamo ambire anche a qualcosa in più, ma la concorrenza è agguerrita. In Formula E tutto è possibile, perciò dovremo rimanere concentrati e spingere fino all’ultima gara.”

