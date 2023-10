DS Automobiles produrrà due nuove auto elettriche a Melfi

DS Automobiles dimostra ancora una volta la sua dedizione alla transizione energetica, puntando con decisione sull’elettrificazione. Già dal 2019, la gamma del produttore francese è stata 100% elettrificata, con veicoli come la DS 3 E-Tense completamente elettrica e le DS 4 E-Tense, DS 7 E-Tense e DS 9 E-Tense, quest’ultima un’ibrida plug-in che propone fino a 360 CV di potenza.

È interessante notare che le versioni elettrificate rappresentano quasi la metà delle vendite europee del brand di Stellantis nella prima metà del 2023. DS Automobiles però non si ferma qui. Con un occhio sempre attento all’innovazione, il marchio francese ha rafforzato il suo impegno verso il 100% elettrico, mantenendo contemporaneamente una forte presenza in Formula E.

La DS 4 elettrica proporrà oltre 700 km di autonomia

Ma c’è di più. Nel 2024, l’azienda arricchirà ulteriormente la sua offerta, introducendo una versione totalmente elettrica della DS 4. La nuova proposta sarà il frutto del primo progetto interamente elettrico basato sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis.

Con una batteria da ben 98 kWh e un’autonomia superiore ai 700 km con una sola ricarica, il futuro modello combinerà innovazione tecnologica e sofisticata eleganza, rispecchiando appieno le aspettative dei fedeli clienti del marchio francese. Non da meno, la misteriosa auto è attualmente in fase di sviluppo avanzato in Francia.

Infine, una menzione d’onore va allo stabilimento di Melfi, situato nel cuore della Basilicata. Questa fabbrica avrà il privilegio di produrre la DS 4 full electric. E le sorprese non finiscono qui: in futuro, Melfi avrà anche l’onore di ospitare la produzione di un ulteriore modello di DS Automobiles, confermando il ruolo chiave del mercato italiano.

