F1 2024: Verstappen, Leclerc, Hamilton e Norris in copertina

Domani verrà svelato ufficialmente il videogioco F1 2024 da EA Sports, cioè l’edizione dedicata all’attuale Mondiale di Formula 1, che sarà poi disponibile a livello mondiale dal prossimo 31 maggio. Aspettando di conoscere tutte le novità, in copertina ci saranno Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Lando Norris.

Verstappen sulla Champions Edition

Il campione del mondo della Red Bull sarà protagonista della copertina della Champions Edition, dedicata appunto ai vincitori del titolo. La foto è stata scattata al Gp di Spagna 2023 e celebra l’olandese ed il suo team con il terzo titolo iridato consecutivo.

L’edizione Champions, in esclusiva digitale, offre ai giocatori due nuove Icone della Formula 1, 18.000 Pitcoin e un F1 World Bumper Pack contenente risorse per eventi in giocatore singolo o in multigiocatore. I fan riceveranno inoltre fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 28 maggio e tutti i preordini saranno accompagnati da un bonus VIP Podium Pass.

La Standard Edition

La copertina della versione Standard Edition, invece, propone gli altri tre piloti e, per la prima volta dal 2018, sono presenti anche le loro monoposto.

Chi preordina questa versione, disponibile sia in versione fisica che digitale, riceverà 5.000 Pitcoin e un F1 World Starter Pack.

Uscita

Il reveal completo di F1 2024 è programmato per domani, 18 aprile, alle ore 17 sul canale YouTube ufficiale di EA Sports, mentre il gioco sarà disponibile dal prossimo 31 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

Rate this post