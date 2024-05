F1 24 disponibile da oggi in tutto il mondo

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente il lancio mondiale di EA Sport F1 24. Il gioco ufficiale del Campionato del Mondo di Formula 1 della FIA è ora disponibile su diverse piattaforme, tra cui PlayStation, Xbox e PC tramite varie piattaforme di distribuzione digitale. I giocatori possono ora assumere il ruolo di un pilota di Formula 1 attuale o di una leggenda del passato per creare storie uniche nella modalità Carriera aggiornata. Il nuovo sistema EA Sports Dynamic Handling e una serie di caratteristiche, come tracciati aggiornati, audio broadcast realistico e modelli migliorati, contribuiscono a rendere il gioco ancora più autentico, garantendo un’esperienza coinvolgente per i giocatori.

Il Dynamic Handling di EA Sports ridefinisce la fisica delle auto nel gioco, offrendo ai giocatori un controllo più preciso sulle prestazioni del veicolo e sulla strategia di gara. Attraverso una serie di miglioramenti, come una nuova cinematica delle sospensioni, un modello degli pneumatici più avanzato, una simulazione dell’aerodinamica più accurata e opzioni migliorate per il motore e l’assetto, i giocatori riceveranno un feedback dettagliato che contribuirà a migliorare la precisione delle loro abilità di guida e a ottenere prestazioni più realistiche sul circuito.

La modalità Carriera è stata rivisitata in modo significativo, diventando una componente fondamentale della serie. Questo cambiamento rispecchia le sfide affrontate dai piloti di F1 nel mondo reale. Ora i piloti ricevono obiettivi sia a lungo che a breve termine, in linea con le ambizioni della loro squadra, aggiungendo un livello di intensità all’esperienza di gioco.

F1 24 porta l’autenticità e la precisione ad un livello superiore con quattro circuiti rielaborati, tra cui Silverstone e il Circuito di Spa-Francorchamps. Il gioco include dialoghi tratti dalle comunicazioni radio reali, una migliore ricostruzione dei piloti e delle auto, nuove sequenze cinematiche e altre aggiunte. Le auto ufficiali delle 10 squadre del campionato 2024 sono state ricreate in modo dettagliato utilizzando dati CAD accurati. I piloti del 2024 appaiono più realistici grazie a una resa completa dei capelli e a significativi miglioramenti negli effetti grafici sugli occhi e sulla pelle.

