Nuova Lancia Ypsilon: dal 2 giugno parte la campagna che racconta la nuova vettura

A partire dal 2 giugno, sarà lanciata la nuova campagna di comunicazione dedicata alla Nuova Lancia Ypsilon sul mercato italiano. La campagna si concentra sul design senza tempo, l’innovazione e l’eleganza del veicolo. La campagna pubblicitaria mostra la vettura di Lancia come un capolavoro in movimento. Gli attori sono rappresentati come protagonisti di opere d’arte iconiche, con scene in slow-motion e particolari giochi di luce, creando una sfilata ideale in cui la Nuova Ypsilon diventa un vero e proprio capolavoro in movimento.

Il nuovo spot in onda dal 2 giugno mostra la nuova Lancia Ypsilon come un capolavoro in movimento

Le riprese dello spot sono state realizzate nella suggestiva cornice di Roma, uno dei simboli più iconici dell’Italia nel mondo. La colonna sonora prevede una reinterpretazione contemporanea del celebre brano “Casta Diva“, tratto dall’opera “Norma” di Bellini. Lo spot è mirato al pubblico della Nuova Lancia Ypsilon, riflettendo le sue qualità distintive. I potenziali acquirenti sono attratti dall’estetica, dallo stile e dall’innovazione tecnologica, mostrando un interesse per le tematiche ambientali e le tendenze.

Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia ha dichiarato: “Lancia, da sempre sinonimo di bellezza, design ed eleganza, oltre che di tecnologia intuitiva, presenta con il nuovo spot dedicato alla gamma di Nuova Lancia Ypsilon la vettura come un capolavoro in movimento. Attraverso opere d’arte iconiche della storia artistica italiana, questa clip rende omaggio alla bellezza e all’arte, fondendo il passato, il presente e il futuro creando un’esperienza senza tempo. La Nuova Lancia Ypsilon diventa così un simbolo di classicità e modernità, incarnando l’essenza stessa della nostra marca”.

