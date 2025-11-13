F1 25 Stagione 4: arriva la modalità “Sfida di Sopravvivenza” e nuove livree speciali

Su F1 25, il gioco ufficiale di Formula 1 sviluppato da Electronics Arts, arriva la Stagione 4, disponibile dal 12 novembre al 6 gennaio 2026, che introduce nuovi contenuti, a partire da un nuovo e avvincente modo di competere per i giocatori, l’ultimo aggiornamento delle valutazioni dei piloti e una serie di premi che celebrano la stagione 2025 di Formula 1.

Sfida di Sopravvivenza: gare a cinque col brivido dell’eliminazione

La principale novità introdotta dalla Stagione 4 di F1 25 è “Sfida di Sopravvivenza“, un nuova modalità di gioco dinamica e immediata che si sviluppa attraverso turni eliminatori ad alto tasso d’adrenalina. La modalità prevede cinque auto in gara e il DRS disponibile fin dal primo giro, per gare-sprint ad alta tensioni in cui solo il pilota più veloce raggiunge il traguardo. Tale modalità permette ai giocatori di ottenere gettoni Sopravvivenza in base alle loro prestazioni, sbloccando ricompense speciali che celebrano la creatività e lo stile della griglia di partenza nella vita reale.

Livree speciali da sbloccare

Durante la Stagione 4, i giocatori potranno scambiare i propri gettoni con alcune delle livree più spettacolari dell’anno: da quella iconica della Ferrari per Monza, all’edizione speciale Red Bull in Giappone, dallo straordinario casco “Orange Lion” di Max Verstappen al vivace casco rosa di George Russell a Miami, e molti altri ancora.

Aggiornamenti per le valutazioni dei piloti

Così come per ogni stagione di F1 25, anche la Stagione 4 introduce una nuova serie di valutazioni dei piloti, con l’ultimo aggiornamento basato sull’analisi delle prestazioni reali, dall’Azerbaigian al Brasile. Tra le novità ci sono l’incremento della valutazione di Carlos Sainz, frutto degli ottimi risultati in pista dello spagnolo, i progressi dei rookie della F1 2025 e l’ingresso in griglia del pilota argentino Franco Colapinto, che sostituisce Jack Doohan alla Alpine.

