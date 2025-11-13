Peugeot TotalEnergies: con i test in Bahrain si conclude la stagione 2025

Subito dopo l’arrivo della 8 Ore del Bahrain, lo staff tecnico del Team Peugeot TotalEnergies non ha perso tempo: sabato sera, alle 22:00, meccanici e ingegneri hanno iniziato a preparare le due Peugeot 9X8 per i test del giorno successivo. La notte è stata breve, ma già a metà mattinata le vetture erano pronte ad accogliere i piloti Mathias Beche, Nick Cassidy, Malthe Jakobsen e Alex Quinn per la sessione di prove.

Subito dopo la 8 Ore del Bahrain Peugeot TotalEnergies ha effettuato nuovi test concludendo la stagione

Il pilota danese Malthe Jakobsen ha aperto la giornata stabilendo un tempo sul giro di riferimento con gomme medie al volante della #94, prima di lasciare il posto a Nick Cassidy, già esperto della 9X8 dopo Austin. Il neozelandese ha completato circa trenta giri, facendo registrare il quinto miglior tempo della mattinata (1:50.436). Nel frattempo, la #93 è stata condivisa da Alex Quinn e Mathias Beche, che hanno completato ciascuno 17 giri. Nel pomeriggio, Jakobsen ha proseguito con un programma di sviluppo sulla #94.

I piloti hanno evidenziato l’importanza del Rookie Test, che rappresenta un’opportunità fondamentale per raccogliere dati e consentire ai giovani piloti di acquisire esperienza. Alex Quinn ha dichiarato: “La Peugeot 9X8 è molto potente e complessa, ma mi sono sentito a mio agio. È stato come far parte di una famiglia”. Mathias Beche ha aggiunto: “Il Bahrain richiede precisione e gestione del degrado degli pneumatici; spero di aver fornito dati utili per il futuro”. Nick Cassidy ha sottolineato l’utilità dei test sul circuito impegnativo, con un occhio al 2026: “Ogni giro completato è un passo avanti”.

La sessione si è rivelata produttiva e intensa, permettendo al team di verificare diversi elementi delle vetture e fornire ai rookie un’esperienza diretta della Peugeot 9X8, fondamentale per la preparazione alla prossima stagione del WEC.

Rate this post