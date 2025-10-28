Fenegrò, anziano in carrozzina investito dal portiere dell’Inter Josep Martinez: morto l’81enne

Un uomo di 81 anni che si trovava sulla sua carrozzina elettrica è morto sul colpo dopo essere stato investito dall’auto guidata del secondo portiere dell’Inter Josep Martinez. L’incidente mortale che ha coinvolto il 27enne estremo difensore spagnolo, che col proprio SUV ha colpito l’anziano, è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, poco prima della 10, in via Bergamo a Fenegrò, in provincia di Como, a pochi chilometri del centro sportivo dell’Inter di Appiano Gentile.

Nulla da fare per l’81enne

Nonostante gli immediati soccorsi intervenuti, compresi ambulanza, elisoccorso e carabinieri, oltre che dello stesso Martinez e degli altri automobilisti, per l’81enne non c’è stato nulla da fare: per l’uomo è stato constatato il decesso sul posto. Martinez non ha riportato ferite, ma era in stato di choc. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della compagnia di Cantù che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e determinare eventuali responsabilità.

Forse un malore dell’anziano a causare la perdita del controllo del mezzo

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano sulla carrozzina, come testimoniato anche dall’automobilista che guidava la vettura dietro a quella di Martinez, avrebbe dato segnali di instabilità alcuni metri prima, per poi spostarsi improvvisamente dalla pista ciclabile verso il centro delle carreggiata, invadendo la sede stradale nel quale sopraggiungevano, nello stesso senso di marcia, le auto, tra le quali, per prima, quella del portiere nerazzurro che non è riuscito a evitare l’impatto. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che l’anziano possa essere stato colto da un malore e per questo abbia perso il controllo della carrozzina.

