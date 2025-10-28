Mercato auto Italia 2025: in crescita il noleggio a lungo termine

Il mercato auto italiano vede sempre un maggior utilizzo della formula del noleggio a lungo termine. Secondo i dati del primo semestre 2025, infatti, sono stati 1.327.000 i veicoli acquistati con questa formula, con un incremento del 3%, rispetto al dicembre dell’anno scorso. In particolare, sono le aziende a dare sempre più credito al noleggio, comunque in crescita anche tra i privati.

“Un settore che, in un momento forte incertezza congiunturale, significativo aumento dei costi di listino delle vetture e confusione sul tema delle alimentazioni – spiega Alberto Viano, presidente di ANIASA – offre a imprese, privati cittadini, partite IVA e pubbliche amministrazioni la certezza di un costo mensile fisso e la libertà dalla complessità della gestione dell’auto”.

Le aziende in primo piano

Entrando nel dettaglio dei dati, sono le aziende a trainare questo mercato: oltre 1 milione di vetture noleggiate (+4,6% sull’anno precedente), seguite dalle Pubbliche Amministrazioni, che superano quota 116 mila mezzi. Si consolida anche la platea dei privati e professionisti, ormai 165 mila.

Per quanto riguarda le alimentazioni, continua a perdere il terreno il diesel, con il 44%, restando comunque in vetta alla classifica. A guadagnarci sono le auto benzina (13% di quota) e le ibride HEV, ormai al 30%. Stabili invece le elettriche pure (4%) e le plug-in hybrid (7%).

“Il noleggio sta dimostrando una grande flessibilità – chiude Viano su questo tema – proprio in un momento in cui anche gli utilizzatori preferiscono estendere i contratti esistenti, anche a fronte dell’incertezza ed inasprimento della tassazione sul fringe benefit”.

