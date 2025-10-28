Dacia Bigster: un’ampia gamma di equipaggiamenti per tutti i clienti

Dall'ingresso senza estrarre la chiave all’infotainment

di Fabio Cavagnera28 Ottobre, 2025

Dacia Bigster

Dacia Bigster: un’ampia gamma di equipaggiamenti per tutti i clienti

La Dacia Bigster è il primo SUV di segmento C del marchio del Gruppo Renault. Un modello importante, in uno dei segmenti più richiesti da parte del pubblico, in particolare quello europeo ed italiano. Questa vettura propone un’ampia gamma di equipaggiamenti tecnologici, di serie o disponibili come optional, per poter accontentare tutte le esigenze dei clienti.

Dalla Keyless all’infotainment

Si parte dalla chiave Keyless e dal portello ad azionamento elettrico, di serie con l’allestimento Journey e in opzione su Extreme, mentre tutte le versioni del C-SUV sono dotate di serie di touchscreen centrale da 10,1 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Le versioni Extreme e Journey dispongono del sistema multimediale Media Nav Live che offre la navigazione connessa con informazioni in tempo reale sul traffico e mappe aggiornate per 8 anni.

Dacia Bigster: un'ampia gamma di equipaggiamenti per tutti i clienti

La tecnologia è presente anche davanti al volante, con il quadro strumenti digitale personalizzabile: è da 7” quello di serie, mentre le versioni top Extreme e Journey lo propongono da 10 pollici. Per quanto riguarda la sicurezza, già di serie c’è un pacchetto importante di ADAS, mentre le versioni ad alta gamma con motorizzazione hybrid, sono dotate anche di cruise control adattivo.

Il tetto panoramico e la ricarica

I clienti di Bigster possono scegliere anche il climatizzatore bi-zona con bocchette dell’aria per i passeggeri dei sedili posteriori, il tetto panoramico apribile, il caricabatterie wireless per lo smartphone, equipaggiamenti disponibili in opzione o di serie, a seconda degli allestimenti. Infine, nella versione Journey, il SUV è dotato di serie di un sedile con altezza della seduta e inclinazione dello schienale regolabili elettricamente, con supporti lombari regolabili.

