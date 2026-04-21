Fiat 500 Hybrid accende la DEEJAY TEN 2026 a Bari

La FIAT 500 Hybrid ha accesso i riflettori su di sé nella giornata di ieri a Bari dove si è svolta una delle tappe più attese della DEEJAY TEN 2026, la celebre corsa non competitiva che da oltre vent’anni unisce sport, musica e intrattenimento coinvolgendo migliaia di appassionati in tutta Italia. Nel capoluogo pugliese, l’evento sportivo ha riscosso un grande successo richiamando ben 10.000 runner e confermandosi come una vera festa collettiva all’insegna dell’energia positiva e dell’inclusività.

Protagonista della giornata sportiva barese è stata anche FIAT che ha presenziato l’evento in veste di partner auto della manifestazione, con la FIAT 500 Hybrid che ha fatto da auto ufficiale della DEEJAY TEN 2026. Un connubio quasi naturale, quello tra il marchio automobilistico italiano e la corsa ideata da Linus, basato sui valori condivisi come convivialità, semplicità e voglia di stare insieme.

FIAT ha “sparso amore”nel DeeJay Village

Nel cuore del DeeJay Village, lo stand FIAT ha attirato oltre 35.000 visitatori, trasformandosi in uno spazio dinamico e coinvolgente, all’interno del quale il pubblico ha potuto vivere un’esperienza all’insegna del “That’s Amore”, tra attività creative e momenti di leggerezza. Tra le iniziative più apprezzate, una simpatica segnaletica che invitava i partecipanti a scambiarsi un bacio e le cartoline sui cui lasciare messaggi d’amore e di affetto, poi letti in diretta durante il live radiofonico. Durante la giornata nono sono mancati i contenuti social, con una serie di video in stile Dolce Vita girati a bordo della FIAT 500 Hybrid che hanno contribuito a raccontare online l’atmosfera gioiosa dell’evento.

FIAT 500 Hybrid: 65 CV con l’ibrido leggero

Ad apire la strada ai runner della DEEJAY TEN 2026 è stata la FIAT 500 Hybrid, nuovo modello che ha segnato il ritorno del motore termico sulla carrozzeria nata per l’elettrico. Progettata presso il Centro Stile di Torino e prodotta nello stabilimento di Mirafiori, la FIAT 500 Hybrid si distingue per dimensioni compatte, design iconico e tecnologie pensate per la mobilità urbana sostenibile. La 500 Hybrid è equipaggiata con una motorizzazione elettrificata che poggia sul motore benzina tre cilindri 1.0 FireFly da 65 CV, affiancato dalla tecnologia mild-hybrid, a cui si associa il cambio manuale a 6 marce. La vettura che punta all’efficienza dichiara un consumo di circa 5,3 litri di carburante ogni 100 chilometri.

Prossime tappe della DEEJAY TEN 2026 a Treviso e Milano

Dopo le tappe di Torino e Bari, il tour della DEEJAY TEN 2026 proseguirà a Treviso il 17 maggio, per concludersi con il gran finale a Milano il 4 ottobre, portando avanti un messaggio di mobilità più vicina alle persone e con la FIAT 500 Hybrid sempre ad affiancare i runner.

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