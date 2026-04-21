Brembo al Fuorisalone 2026: pinze freno tra design, colore e performance

La collaborazione con Sesia&Co. che fonde intrerior design e strada

di Gaetano Scavuzzo21 Aprile, 2026

Brembo - Fuorisalone 2026

Brembo al Fuorisalone 2026: pinze freno tra design, colore e performance

In occasione del Fuorisalone 2026, Brembo torna protagonista con un’esposizione che unisce design, colore e performance, trasformando la tecnologia che caratterizza i prodotti dell’azienda italiana specializzata in impianti frenanti in un’esperienza estetica contemporanea. Dal 20 al 26 aprile, durante la Milano Design Week 2026, negli spazi di Sesia&Co. presso Palazzo Bocconi, in Corso Venezia 42, Brembo propone un percorso immersivo che traduce il proprio know-how tecnico nei linguaggi dell’interior design.

Pinze freno moto Hypure nei colori Sesia&Co.

Al terzo anno consecutivo di collaborazione tra Brembo e Sesia&Co., l’iniziativa per il Fuorisalone 2026 dà vita una contaminazione creativa tra innovazione ingegneristica e ricerca cromatica. Focalizzando l’attenzione sul mondo delle due ruote, Brembo propone una moto con livrea esclusiva che combina i colori Cielo, Mirtillo, Zafferano e Liquirizia, abbinati alle pinze Hypure in una raffinata tonalità Ferro opaca con logo in tono Cielo. La particolare pinza adottata da questa moto anticipa la futura collezione di pinze freno Brembo reinterpretate nelle tonalità Sesia&Co., pensata per chi vive la moto come estensione della propria identità.

Le pinze freno color Zafferano, Mirtillo e Oro per auto

Attraverso la creazione di un dialogo tra strada e casa, tra performance e design, la frenata di Brembo assume così un’estetica tutta nuova e più raffinata, dove tecnologia e creatività si incontrano. Tale approccio non si limita solo alla due ruote, ma si estende anche all’automotive al quale Brembo dedica uno spazio al Fuorisalone, dove sono protagoniste le pinze freno nei colori Zafferano, Mirtillo e Oro, già presentati lo scorso anno e ora pronti per entrare in produzione arricchendo le linee degli impianti frenanti X Style e BM6. Questo particolare allestimento cromatico che esalta superfici e riflessi sottolinea l’attenzione di Brembo per lo stile unito alla performance tecnologica.

Collaborazioni lifestyle multi-settoriali

A completare il progetto che lega Brembo e Sesia&Co. contribuiscono altre realtà italiane, nello specifico Boffi De Padova, DMD Helmets e MyStyle Milano, che interpretano il tema del colore come elemento narrativo e identitario nei rispettivi ambiti. Cosi, affiancando l’installazione principale, la visione estetica della palette Sesia&Co. si estende sugli elementi di arredo di Boffi De Padova, sui caschi di design ricercato di DMD Helmets e su borse e accessori artigianali firmati MyStyle Milano.

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