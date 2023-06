Fiat Ritmo: coreografia a Superga per i 45 anni

Fiat Ritmo è uno dei modelli più famosi tra quelli che hanno fatto parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Nel 2023 questa auto festeggia l’anniversario dei 45 anni. Per festeggiare nel migliore dei modi questo importante compleanno il Fiat Ritmo Club Italia di Vigevano capeggiato dal suo presidente Marco Reggio ha deciso di organizzare una serie di iniziative. Dopo la sfilata organizzata in Piazza Duomo a Milano lo scorso 15 aprile, i festeggiamenti il 23 24 e 25 giugno si sono spostati in Piemonte.

A Superga spettacolare coreografia per festeggiare i 45 anni di Fiat Ritmo

Qui Fiat Ritmo è stata festeggiata nel piazzale della Basilica di Superga dove 45 piloti provenienti da tutta Europa si sono dati appuntamento e guidati dal famoso influencer di auto William Jonathan hanno realizzato una spettacolare coreografia con le loro ritmo ricreando la scritta 45. Si è trattato di uno spettacolo mozzafiato nella meravigliosa cornice di Superga tra gli elogi dei presenti e gli sguardi stupiti del passanti. Dopo la foto di gruppo, realizzata con l’ausilio di un drone pilotato da Riccardo Reggio, il serpente colorato e allegro di Ritmo è partito per la sfilata per le strade del centro di Torino.

Segnaliamo infine che tra gli ospiti dell’evento erano presenti tra gli altri anche il designer Roberto Giolito oltre a Luca Marconetti e Matteo Comoglio autori del libro “Fiat Ritmo. La rivoluzionaria”, appena pubblicato e mostrato dagli autori per l’occasione agli appassionati e felici proprietari di Fiat Ritmo.

