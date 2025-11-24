FIAT Torino City Marathon: grande successo per la nuova 500 Hybrid, auto ufficiale e vettura apripista

Torino ha vissuto due giorni all’insegna dello sport, della cultura urbana e della passione per l’innovazione grazie alla FIAT Torino City Marathon 2025. Protagonista assoluta la nuova 500 Hybrid Torino, auto ufficiale e vettura apripista, che ha accompagnato migliaia di runner lungo il percorso che ha toccato i luoghi più iconici della città: da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Castello, passando per Moncalieri, Nichelino e Beinasco, fino allo storico stabilimento di Mirafiori, simbolo della lunga storia del marchio torinese.

La nuova Fiat 500 Hybrid Torino protagonista assoluta della Torino City Marathon 2025

Il sabato precedente, un’imperdibile corsa esibizione ha preso il via dal Marathon Village presso Green Pea e si è snodata fino al tetto del Lingotto e alla celebre “La Pista 500”. Un’occasione unica per atleti e visitatori di vivere un’esperienza immersiva tra sport, benessere e innovazione sostenibile, celebrando un luogo iconico della città.

Questa edizione ha fatto registrare numeri da record: oltre 10.000 iscritti, con più di 4.000 runner per la maratona completa, altrettanti per la FIAT Torino City Half Marathon e circa 2.000 partecipanti alla FIAT Torino City Run, la corsa-camminata di 5 km pensata per famiglie e appassionati in un clima festoso e inclusivo.

Il tutto si è svolto sotto il tema “L’Italia che piace”, un tributo alla Fiat 500 e al suo impatto sulla cultura italiana. La nuova 500 Hybrid Torino non è solo un’auto: è un ponte tra passato e futuro, tra il legame con Mirafiori e la città di Torino, e un simbolo di come FIAT continui a innovare, valorizzando la storia e guardando avanti con entusiasmo, anche grazie alla speciale Launch Edition Torino.

