FIAT Torino City Marathon: grande successo per la nuova 500 Hybrid, auto ufficiale e vettura apripista

Torino ha vissuto due giorni all’insegna dello sport, della cultura urbana e della passione per l’innovazione grazie alla FIAT Torino City Marathon 2025. Protagonista assoluta la nuova 500 Hybrid Torino, auto ufficiale e vettura apripista, che ha accompagnato migliaia di runner lungo il percorso che ha toccato i luoghi più iconici della città: da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Castello, passando per Moncalieri, Nichelino e Beinasco, fino allo storico stabilimento di Mirafiori, simbolo della lunga storia del marchio torinese.

Il sabato precedente, un’imperdibile corsa esibizione ha preso il via dal Marathon Village presso Green Pea e si è snodata fino al tetto del Lingotto e alla celebre “La Pista 500”. Un’occasione unica per atleti e visitatori di vivere un’esperienza immersiva tra sport, benessere e innovazione sostenibile, celebrando un luogo iconico della città.

Questa edizione ha fatto registrare numeri da record: oltre 10.000 iscritti, con più di 4.000 runner per la maratona completa, altrettanti per la FIAT Torino City Half Marathon e circa 2.000 partecipanti alla FIAT Torino City Run, la corsa-camminata di 5 km pensata per famiglie e appassionati in un clima festoso e inclusivo.

Il tutto si è svolto sotto il tema “L’Italia che piace”, un tributo alla Fiat 500 e al suo impatto sulla cultura italiana. La nuova 500 Hybrid Torino non è solo un’auto: è un ponte tra passato e futuro, tra il legame con Mirafiori e la città di Torino, e un simbolo di come FIAT continui a innovare, valorizzando la storia e guardando avanti con entusiasmo, anche grazie alla speciale Launch Edition Torino.

