Leasys all’Automotive Dealer Day 2026: digitalizzazione e nuove soluzioni per la mobilità

Leasys, la joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility dedicata ai servizi di mobilità di noleggio a medio-lungo termine e ai sistemi di gestione delle flotte aziendali, prenderà parte all’Automotive Dealer Day 2026, in programma dal 19 al 21 maggio a Verona, uno dei principali eventi dedicati al mondo della distribuzione automotive.

All’Automotive Dealer Day, dove ogni anno si riuniscono costruttori, concessionari, società di servizi e operatori della mobilità, per confrontarsi sui trend del settore con particolare attenzione su innovazione, digitalizzazione dei processi di vendita e nuovi modelli di business legati alla mobilità, Leasys, attraverso la propria presenza, ribadisce il ruolo da protagonista e punto di riferimento per il settore.

Partecipando all’Automotive Dealer Day 2026 Leasys, che ha fatto della forte connotazione digitale e tecnologica, oltre che dell’omnicanalità, i punti di forza della sua strategia, potrà beneficiare di un’ulteriore opportunità per presentare le proprie soluzioni nei servizi per la mobilità, oltre che per favorire momenti di confronto volti ad ampliare le partnership e consolidare le relazioni con la rete commerciale.

Il partner Clickar presenterà la nuova piattaforma di aste online per l’usato

Alle kermesse veronese Leasys sarà affiancato da Clickar, marchio che rappresenta un punto di riferimento per i professionisti della compravendita dell’usato. All’Automotive Dealer Day di quest’anno sarà lanciata la nuova piattaforma Clickar.com, caratterizzata da una nuova grafica, da un’interfaccia digitale evoluta e da un significativo potenziamento in termini di performance e fruibilità. Tramite Clickar.com i professionisti del settore della compravendita di auto possono partecipare ad aste online per l’acquisto di veicoli di fine noleggio, con un marketplace che, garantendo un processo trasparente ed efficiente, ha registrato numeri significativi: oltre 700 aste all’anno, più di 53.000 veicoli venduti e oltre 18.000 clienti iscritti.

Durante la manifestazione di Verona, verrà fornita una dimostrazione pratica con lo stand Leasys che ospiterà tre sessioni di aste live su Clickar che si svolgeranno con le seguenti tempistiche: la prima dalle ore 18 del 18 maggio alle 16 del 19 maggio; la seconda dalle 18 del 19 maggio alle 16 del 20 maggio; la terza dalle 18 del 20 maggio alle 16 del 21 maggio.

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