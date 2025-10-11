Fleet Pro 2025: l’evento dedicato ai veicoli commerciali si svolgerà a Modena il 16 e 17 ottobre

Il 16 e 17 ottobre, presso l’Autodromo di Modena, LabSumo e Best Mobility organizzano la seconda edizione di Fleet Pro, evento dedicato alla filiera dei veicoli commerciali leggeri, operativi, allestiti e speciali. La due giorni offrirà momenti di confronto su temi centrali come transizione energetica e sicurezza.

A Modena il 16 e 17 ottobre seconda edizione di Fleet Pro

Rivolta a fleet e mobility manager, società di noleggio, costruttori e operatori della telematica, la manifestazione prevede il 16 ottobre un momento di networking, mentre il 17 sarà presentata la ricerca esclusiva “LCV, un mondo a parte?”. Lo studio, condotto su 41 aziende con oltre 40.000 veicoli, analizzerà trend chiave come elettrificazione, diffusione del noleggio, uso della telematica e soluzioni di allestimento.

I risultati della ricerca saranno al centro di tre workshop tematici dedicati a temi di grande attualità: “Sicurezza e sostenibilità”, “L’arte di allestire (e omologare)” e “Gestione con la telematica”. Nel pomeriggio, spazio invece all’esperienza diretta, con test drive e visite agli spazi espositivi.

L’obiettivo di Fleet Pro è offrire strumenti concreti per comprendere meglio le dinamiche di un mercato cruciale per l’economia italiana, in continua evoluzione ma recentemente in rallentamento: nei primi otto mesi del 2025 si è registrata una flessione dell’8,8% delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante ciò, il noleggio a lungo termine continua a rafforzarsi, arrivando a rappresentare circa il 41% del totale dei veicoli immatricolati.

