Fleet Pro 2025: in calo le vendite dei veicoli commerciali ma noleggio e diesel dominano

Nel 2025, in un mercato dei veicoli commerciali leggeri in calo del 6,5%, il noleggio consolida il 40% delle immatricolazioni, con oltre l’80% dei mezzi alimentati a diesel. Tuttavia, il 66% delle aziende ha già avviato la transizione energetica introducendo veicoli elettrici o ibridi nelle proprie flotte. Crescono gli allestiti, mentre la telematica di bordo resta poco diffusa. È quanto emerge dalla ricerca “Veicoli commerciali leggeri, un mondo a parte?”, presentata a Fleet Pro 2025 da LabSumo e Best Mobility all’Autodromo di Modena. Lo studio, condotto su 41 aziende con 40.000 LCV complessivi, mostra che 2 nuovi veicoli su 5 sono a noleggio, prevalentemente Fiat Doblò, Ducato e Ford Transit.

Veicoli commerciali leggeri, a “Fleet Pro 2025” lo studio inedito: vincono diesel e noleggio

Nonostante la prevalenza dei motori endotermici, il 65% delle aziende ha già avviato la transizione energetica delle flotte: metà ha introdotto veicoli commerciali ibridi, il 31% elettrici e il 15% entrambi. Crescono gli allestiti, presenti nell’80% delle flotte: il 48% si affida agli allestitori, il 35% ai noleggiatori, il 9% ai concessionari e il 4% alle Case. Gli allestimenti più richiesti sono cassoni, officine, gru, piattaforme e unità frigorifere. Tuttavia, il 60% dei fleet manager non utilizza ancora la telematica, frenato da costi e accordi sindacali. Per la sicurezza, prevalgono corsi di guida sicura e sistemi di monitoraggio del conducente.

“Fleet Pro 2025 ha consentito di toccare con mano soluzioni innovative legate alla mobilità nel mondo del lavoro. Telematica, sicurezza, sostenibilità e allestimenti sono stati i temi centrali di un’edizione che ha offerto anche un’importante occasione formativa per i fleet e mobility manager presenti. La formazione rappresenta infatti uno dei principali obiettivi di Best Mobility, impegnata nell’affrontare e risolvere le sfide della gestione flotte aziendali”, ha dichiarato Federico Vignolo, Consigliere Best Mobility. I risultati dello studio sono stati approfonditi in tre workshop su “Sicurezza e sostenibilità”, “L’arte di allestire (e omologare)” e “Gestione con la telematica”, con 30 veicoli esposti all’autodromo.

