Formula E Berlino: spettacolare rimonta di Vergne, DS PENSKE resta in corsa per il podio finale

Dopo una grande rimonta al volante della sua DS E-TENSE FE25, Jean-Éric Vergne ha sigillato con un ottimo terzo posto la gara di domenica di Formula E, l’E-Prix di Berlino che si è corso sullo storico circuito dell’aeroporto di Berlino-Tempelhof.

Partito dalla diciottesima posizione in griglia, il pilota francese, anche grazie a una strategia perfetta, è riuscito a compiere una grande prestazione, risalendo il gruppo con una rimonta spettacolare e consentendogli, dopo 41 giri su pista asciutta, di tagliare il traguardo al terzo posto e salire così sul podio.

A due gare dal termine obiettivo podio Campionato a squadre

Grazie a questo risultato, Jean-Éric Vergne è salito al sesto posto nella classifica piloti, contribuendo a mantenere DS PENSKE al terzo posto nella classifica dal Campionato a squadre, con il team che, due gare dal termine della stagione, ha buone chance di puntare a un altro trofeo. La gara di Berlino è stata meno fortunata per l’altro pilota del team DS PENSKE, il tedesco Maximilian Günther che nelle fasi finali dell’E-Prix è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Ora il team DS è giù proiettato sulla tappa finale della stagione, il 26 e 27 luglio con il doppio appuntamento di Londra, dove la Casa francese punterà a chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Le parole di Franzetti

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance, ha commentato così l’avvincente E-Prix nella capitale tedesca: “Gara 2 a Berlino è stata spettacolare, ricca di colpi di scena. Siamo stati sfortunati in qualifica: a due giri dalla fine, una bandiera rossa ha interrotto la sessione e ci ha relegati lontano dai primi in griglia. Ma la pista si è asciugata prima della gara, e il team ha elaborato una strategia perfettamente adatta alle nuove condizioni. Partendo rispettivamente 18° e 13°, JEV e Max si sono ritrovati davanti a metà gara, con più energia rispetto agli avversari. Tutto era pronto per lottare per il podio. JEV ci è riuscito, chiudendo terzo dopo una rimonta indimenticabile. Purtroppo Max non ha potuto concretizzare la sua strategia a causa di un guasto al sistema di trasmissione anteriore, un componente standard. È un peccato, perché anche lui era in lotta per il podio. Lasciamo Berlino soddisfatti del risultato e ancora sul podio provvisorio del campionato a squadre. Ora ci concentriamo su Londra e sulle ultime due gare della stagione”.

