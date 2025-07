Michelin Italiana: Agostino Mazzocchi è il nuovo Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Commerciale

Novità importante per Michelin in Italia. L’azienda nelle scorse ore ha infatti annunciato che a partire dal 14 luglio 2025, Agostino Mazzocchi è il nuovo Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Commerciale di Michelin Italiana S.p.A. Succede a Matteo De Tomasi, che adesso si occuperà per l’azienda di Regione Europa Centrale e Asia Centrale come Presidente e CEO. Mazzocchi lavora in Michelin dal 1998 e ha maturato un’esperienza importante nel settore commerciale. La sua nomina rappresenta dunque un momento di continuità e crescita per la sede italiana, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del marchio nel panorama nazionale ed europeo e di proseguire lungo il percorso di sviluppo tracciato dal Gruppo.

Agostino Mazzocchi è il nuovo numero uno di Michelin Italiana S.p.A.

Dopo nove anni in Italia in vari ruoli nella Linea Business Genio Civile, nel 2007 Agostino Mazzocchi si è trasferito a Clermont-Ferrand assumendo il ruolo di Direttore Commerciale Europa per il settore Agricoltura. Nel 2012 è passato all’Asia, gestendo i mercati di Giappone e Corea nel segmento Vettura e Trasporto Leggero. Tornato in Francia nel 2016, ha ricoperto la carica di Direttore Commerciale Europa per Michelin Solutions. Nel 2019 è stato nominato Direttore Vendite B2C per Germania, Austria e Svizzera a Francoforte, ruolo a cui nel 2022 ha aggiunto la Vicepresidenza Vendite B2C per l’Europa del Nord.

Rate this post