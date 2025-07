Maserati ha lasciato il segno al Goodwood Festival of Speed 2025

Maserati si è fatta sicuramente notare in occasione del Goodwood Festival of Speed 2025. La casa automobilistica del tridente ha incantato gli appassionati inglesi accorsi in massa all’evento come di consueto con numerose novità tra cui la prima assoluta della nuova MCPura. Si tratta dell’erede della MC20 che è stata ufficialmente svelata lo scorso 10 luglio. Tra le caratteristiche distintive spiccano la scocca interamente in fibra di carbonio, il motore V6 Nettuno con tecnologia a precamera brevettata, le iconiche portiere Butterfly e, per la versione scoperta, un tetto in vetro elettrocromico retrattile.

Maserati ha incantato gli appassionati con una presenza carismatica e adrenalinica

Protagonista sulla celebre salita di Goodwood è stata invece la Maserati GT2 Stradale, versione stradale della GT2 da competizione. Equipaggiata con uno scarico racing in titanio sviluppato con TubiStyle, riduce il peso di 7 kg e regala un sound potente e inconfondibile. Ogni componente del nuovo scarico racing per Maserati GT2 Stradale viene assemblato a mano, rispettando rigorosi standard artigianali che valorizzano la tradizione sportiva del marchio. Il design esalta le performance del motore, regalando un sound puro e coinvolgente. A Goodwood si sono esibite anche la nuova GranCabrio da 490 CV, elegante e potente, e l’esclusiva MCXtrema, hypercar da pista da 740 CV prodotta in soli 62 esemplari.

Il Goodwood Festival 2025 dunque si conclude all’insegna di Maserati, protagonista con la MCPURA, il nuovo scarico racing e le sue vetture più iconiche. Un evento che celebra il Tridente, simbolo di eccellenza da cento anni, ricordando la storica vittoria del 1926 e confermando l’impegno del marchio verso un futuro di lusso, performance e innovazione.

