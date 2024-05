Forti piogge a Milano: strade allagate e traffico in tilt, chiuso un tratto della A4

Maltempo e forti piogge stanno creando gravi problemi alla città di Milano. Dopo che il fiume Lambro ha esondato, anche il Seveso ha causato allagamenti nei quartieri di Niguarda, dove è stato chiuso al traffico viale Ca’ Granda, Bicocca e Isola. A causa degli allagamenti, diverse linee dei mezzi pubblici hanno subito deviazioni o limitazioni. Ad esempio, il tram 7 non effettua servizio fra via Fulvio Testi e piazzale Lagosta, mentre il tram 5 non transita fra viale Lunigiana e il capolinea dell’Ospedale Maggiore.

Milano: le forti piogge stanno causando gravi problemi alla circolazione

L’autostrada A4 è stata chiusa fra i caselli di Castegnato, nel Bresciano, e Cavenago, in provincia di Monza, in direzione di Milano, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Inoltre, a causa degli allagamenti, è stata chiusa anche l’uscita di Monza. Il parco di Monza è stato chiuso a causa dell’esondazione del Lambro in diversi tratti. Tutti gli accessi sono stati interdetti tranne viale Cavriga, che rimane aperto solo al traffico veicolare. Questa informazione è stata resa nota dal Comune di Monza.

I vigili del fuoco sono stati impegnati in ottanta interventi nell’area milanese, dove si sono registrati allagamenti. Questa situazione ha portato alla deviazione di alcune linee di bus e tram. Inoltre, i vigili del fuoco sono intervenuti venti volte per gestire situazioni di traffico intenso. Il traffico in città è stato particolarmente congestionato in tutte le zone.

Infine segnaliamo anche che a causa del rischio di esondazione di un torrente dovuto alle piogge persistenti che stanno interessando Piemonte e Lombardia, la statale dell’aeroporto di Malpensa è temporaneamente chiusa al traffico tra Varallo Pombia, nel territorio piemontese, e Somma Lombardo, in quello lombardo. Attualmente, sono in corso monitoraggi del livello delle acque e la rimozione dei detriti lungo il corso del torrente. Sul posto sono presenti personale Anas, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e riaprire al traffico la statale non appena le condizioni di sicurezza per l’utenza saranno completamente ripristinate.

