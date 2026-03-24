FORUMAutoMotive | Toni Purcaro (Dekra Italia): “Trasformazione automotive in corso. L’UE deve accelerare su innovazione, competenze e sicurezza”

Al #FORUMAutoMotive 2026, appuntamento di riferimento per il dibattito sul futuro della mobilità, che si svolge a Milano nelle giornate del 23 e 24 marzo, l’attenzione dell’edizione in corso in questo ore è diretta all’urgenza di intervenire, come sottolineato anche dal titolo che caratterizza l’evento, ovvero “Automotive 2026, la svolta è adesso“.

Il tema di discussione centrale è stato quello del profondo cambiamento che l’industria automobilistica globale sta attraversando in questa fase storica, sotto la spinta di diverse fattori cruciali come innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, nuovi modelli mobilità e ruolo crescente dei costruttori cinesi nello scenario internazionale.

“Il rischio è che l’Europa si ritrovi a rincorre la Cina”

Intervenendo durante la sessione dedicata a “Innovazione, tecnologie, AI e design automotive: tra Europa e Cina chi prevarrà?“, Toni Purcaro, presidente di DEKRA Italia, ha fornito il suo punto di vista sulla questione sottolineando i rischi di un’Europa costretta a rincorrere la concorrenza cinese: “L’industria automotive sta vivendo una trasformazione senza precedenti. I costruttori cinesi rappresentano ormai una realtà consolidata a livello globale e sono riusciti negli anni a sviluppare competenze e capacità tecnologiche anche grazie al know-how maturato dall’industria occidentale. Oggi però la competizione si è fatta più serrata e il rischio è che l’Europa si trovi a rincorrere se non sarà in grado di accelerare sull’innovazione e sugli investimenti nelle nuove tecnologie”.

Visione industriale chiara dell’Europa per guidare la trasformazione e non subirla

“La sfida – prosegue Purcaro – non riguarda soltanto la produzione dei veicoli, ma un ecosistema molto più ampio che comprende software, intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuovi modelli di progettazione e design. In questo contesto diventa fondamentale rafforzare le competenze, sostenere la ricerca e favorire la collaborazione tra industria, istituzioni e mondo della formazione. L’Europa ha tutte le capacità per rimanere protagonista, ma serve una visione industriale chiara e la volontà di affrontare con decisione questa fase di cambiamento. Allo stesso tempo non bisogna dimenticare che innovazione e competitività devono sempre andare di pari passo con sicurezza, qualità e sostenibilità, valori che rappresentano da sempre il cuore dell’impegno di DEKRA. La trasformazione tecnologica dell’automobile offre opportunità straordinarie, ma richiede anche standard elevati di controllo, verifica e affidabilità”.

“Per questo – conclude il presidente di Dekra Italia – è necessario governare il cambiamento con responsabilità e lungimiranza. L’automotive europeo ha davanti una sfida cruciale: non subire la trasformazione in atto, ma guidarla. La svolta è adesso e richiede l’impegno congiunto di tutta la filiera”.

Rate this post