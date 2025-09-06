Fratelli Giacomel: nuove aperture e progetti per il Mobility Hub lombardo

Fratelli Giacomel, azienda presente nel settore in Lombardia da oltre 50 anni, ha dato il via ad una nuova fase di crescita attraverso l’apertura di showroom e l’ingresso di marchi strategici, rafforzando il proprio ruolo di Mobility Hub di riferimento sul territorio. Nello scorso mese di luglio, la sede di San Martino Siccomario (PV), che già disponeva di vetture Audi e Škoda, ha ampliato la gamma di veicoli con nuovi showroom dedicati a Volkswagen, CUPRA e SEAT, completando così la rappresentanza del Gruppo Volkswagen nella provincia di Pavia.

A settembre, l’attenzione si sposterà su Cava Manara (PV), dove verrà inaugurato un nuovo showroom per i marchi Sportequipe e ICH-X del Gruppo DR. La sede includerà anche uno spazio dedicato all’Usato Garantito Giacomel, assicurando ai clienti qualità, affidabilità e un servizio completo nel settore automobilistico.

La fase di espansione di Fratelli Giacomel proseguirà anche nell’ultimo trimestre del 2025 con l’apertura di una nuova e prestigiosa filiale Audi a Milano, in zona Fondazione Prada. Questo progetto rappresenta un passo significativo per consolidare la presenza del gruppo nel cuore della Lombardia. “Il nostro futuro nasce dalle nostre radici – ha dichiarato Alberto Giacomel, Direttore Generale – Ciò che ci spinge avanti sono i valori che ci hanno reso quel che siamo oggi: attenzione al cliente, affidabilità, passione e competenza.”

Attraverso queste iniziative, l’azienda rafforza il legame con il territorio e amplia un network capillare, che parte dall’headquarter di Assago (MI) e comprende le filiali di Lodi, Vigevano (PV), San Martino Siccomario (PV), Cava Manara (PV) e la futura sede milanese. L’obiettivo è rispondere sempre meglio alle esigenze di mobilità dei clienti, combinando professionalità e vicinanza sul territorio.

