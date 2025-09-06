Roma, Gualtieri dichiara guerra alle auto: “Sono troppe dobbiamo ridurle”

Il Sindaco di Roma Gualtieri vuole incentivare l'uso di mezzi pubblici

di Andrea Senatore6 Settembre, 2025

Roma

Roma, Gualtieri dichiara guerra alle auto: “Sono troppe dobbiamo ridurle”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di aumentare i mezzi pubblici e ridurre l’uso delle auto private per favorire una mobilità più sostenibile nella Capitale. Intervenendo all’evento “La Mobilità Urbana, tra comportamenti individuali ed analisi dei dati” del 13 maggio, ha presentato un sondaggio di YouTrend sulle grandi città, evidenziando il problema del numero eccessivo di veicoli privati a Roma. “Molte auto nemmeno circolano, sono lì ferme e tolgono spazio nei parcheggi”, ha spiegato, indicando come la presenza massiccia di auto inutilizzate contribuisca a congestione e difficoltà di gestione degli spazi urbani, rendendo necessario ripensare le strategie di trasporto pubblico e parcheggio.

Durante l’evento “La Mobilità Urbana tra comportamenti individuali e analisi dei dati”, Gualtieri ha sottolineato: “Il numero di veicoli a Roma è a livelli insostenibili. Vogliamo ridurre le auto e permettere spostamenti più efficienti”. Il Campidoglio punta a rafforzare il trasporto pubblico, offrendo ai residenti e ai turisti un’alternativa concreta alle auto private. Secondo il report YouTrend, il tragitto medio casa-lavoro richiede circa mezz’ora, raddoppiando con il ritorno.

Durante l’evento, il sindaco di Roma ha presentato, oltre al potenziamento dei mezzi pubblici già in corso, l’adozione del progetto sostenibile “Move In – MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti”, già attivo in Lombardia. Il sistema è pensato per i proprietari di veicoli inquinanti che devono rispettare limitazioni alla circolazione: invece di bloccare l’auto in orari prestabiliti, viene introdotta una “deroga chilometrica”, cioè un limite giornaliero di chilometri percorribili.

Questo consente di monitorare le emissioni senza penalizzare eccessivamente il guidatore, offrendo flessibilità negli spostamenti. Gualtieri ha spiegato che il progetto incoraggia l’uso del trasporto pubblico e riduce l’impiego dell’auto soprattutto per brevi tragitti. “Magari scopri che il trasporto pubblico è molto meglio di quello che pensavi”, ha aggiunto il sindaco, sottolineando come l’iniziativa unisca sostenibilità ambientale e praticità per i cittadini.

