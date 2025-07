Giorgio Magnanini: “Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Skoda”

Skoda sta crescendo sempre più nel mercato italiano ed internazionale, come hanno dimostrato i numeri importanti del 2024. La casa ceca, pur mantenendo ancora i modelli con motore termico, sta entrando sempre più nel mondo dell’elettrificazione, con vetture ibride plug-in o 100% elettriche. Ne abbiamo parlato con Giorgio Magnanini, responsabile comunicazione Skoda Italia.

”La strategia si sta concretizzando”

Al momento, ci sono due modelli a zero emissioni in gamma, entrambi appena arrivati: “Abbiamo una strategia di elettrificazione che si sta concretizzando, in questi mesi ed in questi anni – ha spiegato il PR italiano del marchio ceco – Siamo partiti con Enyaq, arrivato nel 2021, oggi nelle concessionarie nella versione aggiornata. Un facelift importante, che non è solo estetica, ma anche funzionalità e autonomia. Da marzo siamo sul mercato con Elroq, il nuovo SUV di segmento C, un’auto più compatta, ma con le stesse caratteristiche tecnologiche a livello di piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, ma con una gamma di batterie molto più ampia”.

In arrivo tante altre novità

Questi due modelli non resteranno soli. Anzi, avranno ben presto una ricca compagnia: “Il 2026 sarà un anno di grandi novità e si affiancheranno due ulteriori modelli. Il primo ha già un nome, si chiama Epiq, e sarà un crossover compatto, un city-SUV, lo vedremo a primavera e arriverà sul mercato nel corso dell’anno. Un’auto completamente nuova, con la trazione anteriore e una serie di soluzioni di design molto innovative, nel solco del Modern Solid. E avremo anche un grande SUV, sempre 100% elettrico, che avrà la peculiarità di poter ospitare fino a 7 passeggeri. Un contraltare elettrico alla Kodiaq. Poi seguiranno altri modelli, ma al momento è troppo prematuro parlarne”.

