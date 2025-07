Subaru Uncharted: prima immagine del nuovo crossover elettrico compatto [TEASER]

Il 17 luglio Subaru svelerà ufficialmente il suo nuovo crossover compatto elettrico. Per ora l’azienda ha diffuso solo il nome del modello, Subaru Uncharted, insieme a un teaser e a qualche anticipazione sul progetto. Subaru descrive questo SUV come un passo avanti per il marchio, che trasferisce le sue tradizionali doti di versatilità e prestazioni nel mondo della mobilità elettrica. La promessa è quella di un veicolo con una potenza elevata, un’accelerazione coinvolgente e capacità dinamiche superiori, senza rinunciare a uno stile grintoso e sportivo. Maggiori dettagli arriveranno con la presentazione ufficiale.

Subaru Uncharted dunque sarà la terza auto elettrica della casa giapponese. È il risultato di un’alleanza che Subaru mantiene con altri partner giapponesi e, naturalmente, con il “leader” Toyota, che contribuisce a ridurre i costi di sviluppo di queste auto elettriche. Subaru of America ha rilasciato un singolo teaser, dal quale però è difficile distinguere molto oltre alla linea del tetto elegante, quella che sembra essere una barra luminosa a tutta larghezza, la scritta “Subaru” sul portellone posteriore e l’immancabile rivestimento in plastica dei passaruota.

Come già successo con la Solterra, gemella della Toyota bZ4X, e con la Trailseeker, derivata dalla bZ4X Touring, anche la futura Subaru Uncharted potrebbe basarsi su una piattaforma condivisa con Toyota. In questo caso si ipotizza che il nuovo crossover compatto elettrico possa adottare la stessa base tecnica della Toyota C-HR+, un modello disponibile in Europa con due tagli di batteria e potenze che vanno da 123 kW a 252 kW. Una strategia già vista, che permette a Subaru di accelerare lo sviluppo della sua gamma elettrica sfruttando tecnologie consolidate. Il veicolo verrà presentato il 17 luglio 2025. Subaru Uncharted arriverà nelle concessionarie americane nel 2026, anche se non è ancora noto se arriverà anche in Europa.

