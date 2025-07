Skoda: la gamma elettrificata alla prova dell’Appennino reggiano [FOTO]

Skoda sta facendo segnare risultati record, in questo inizio di 2025, nonostante un mercato auto che sta faticando in Italia ed anche in Europa. Il marchio ceco è salito per la prima volta sul podio delle immatricolazioni in Europa, con il terzo posto dei primi mesi dell’anno ed una quota di mercato salita al 6,3%, alle spalle solamente di Volkswagen e Toyota. Anche nel nostro Paese, seppur con numeri inferiori, è in crescita ed è arrivata ad una quota di 2,45%.

Per continuare questa salita, la casa di Mlada Boleslav sta presentando una serie di nuovi modelli, puntando soprattutto sull’elettrificazione. Il 2025 ha visto il debutto della Elroq e del restyling della Enyaq, le due elettriche, mentre negli ultimi mesi dell’anno scorso era arrivata la seconda generazione della Kodiaq iV, la versione plug-in del grande SUV. Ed altre novità sono in arrivo nei prossimi mesi, per una gamma sempre più completa e adatta a tutti.

Le elettriche

Questi modelli sono stati protagonisti di un evento sull’Appennino reggiano, per avere un primo assaggio delle sensazioni di guida, in attesa di un test drive completo nei prossimi mesi. Le due vetture elettriche condividono la maggior parte degli elementi estetici, in particolare un frontale completamente ridisegnato, con il nuovo linguaggio del marchio Modern Solid. Al posto della classica calandra, c’è una fascia nera a tutta larghezza, dove sono anche celati i radar ed i sensori per gli ADAS. C’è il nuovo lettering Skoda sul cofano ed un nuovo faro full LED.

L’abitacolo propone materiali principalmente riciclati, rendendo così la vettura ‘green’ non solo nella motorizzazione, oltre all’ormai classico schermo centrale da 13 pollici per sistema di infotainment, con una nuova grafica e l’integrazione con ChatGPT. I modelli elettrici propongono all’interno del sistema l’app PowerPass, con cui è possibile ricercare le colonnine di ricarica ed ottenere tutte le informazioni, come potenza di ricarica, disponibilità e prezzo.

Visto che la Elroq l’avevamo già provata nei mesi scorsi a Palma di Maiorca, il breve test drive, circa 40 chilometri, l’abbiamo effettuato sulla nuova Skoda Enyaq, la seconda generazione dell’elettrica del marchio, appena arrivata sul nostro mercato. La vettura a disposizione era la 85, con motore elettrico da 282 cavalli e batteria da 82 kWh. Un modello brillante, ma con un’erogazione lineare e non fulminea, come altre elettriche, anche in modalità Sport. Lo sterzo è piuttosto leggero, non facendo sentire il peso della vettura nei cambi di direzione. Il silenzio è assoluto all’interno di un abitacolo molto spazioso. L’autonomia? Quella dichiarata è di 582 km.

La app MySkoda

Questa nuova gamma elettrificata, propone anche l’ultima versione dell’app MySkoda, con elementi specifici e migliorati per le vetture elettriche del marchio. Il Trip Planner è ridisegnato, potendo programmare il viaggio dal proprio smartphone e poi inviare l’itinerario alla vettura. Le novità includono controlli del livello della batteria rivisti ed una panoramica più dettagliata delle soste di ricarica, incluso il tempo trascorso durante la ricarica lungo il percorso. Ora è possibile specificare una preferenza tra le colonnine quando si pianifica un percorso nell’app.

Non solo la programmazione del viaggio, tra le funzioni dell’applicazione. È possibile programmare la ricarica da remoto oppure avviare la climatizzazione dal proprio smartphone, in modo da entrare in auto con la temperatura preferita, prima di iniziare il proprio viaggio. Oppure è disponibile la funzione per monitorare i costi di ricarica, oltre al blocco e sblocco della vettura.

La Kodiaq iV

Dall’elettrico all’ibrido. La Skoda Kodiaq è il grande SUV, fino a 7 posti, del marchio ceco e l’arrivo della seconda generazione ha portato un aggiornamento importante a livello estetico e tecnologico. Ne abbiamo già parlato nel nostro ‘Com’è & Come va’, mentre ora ci concentriamo sulla versione ibrida plug-in, la iV. Il sistema è stato aggiornato e propone una combinazione tra il motore 1.5 TSI da 150 CV ed il propulsore elettrico da 116 CV, integrato all’interno del cambio DSG da 6 rapporti. La batteria è ora da 25,7 kW, per un’autonomia elettrica fino a 120 km.

Una potenza complessiva di 204 cavalli, che permette alla vettura di essere particolarmente grintosa, in particolare quando si inserisce la modalità Sport, quando, ad un’accelerazione più immediata, si accoppia anche un sound piacevole del motore. La Kodiaq iV viaggia molto in elettrico, soprattutto all’interno di un contesto urbano, sfruttando anche la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria in movimento. Potendo così percorrere la maggior parte della strada a zero emissioni e sfruttando il motore termico quando si accelera ed in salita.

Questo ha permesso, nel nostro test di 35 chilometri, utilizzando la modalità Normal, di registrare un consumo di ben 80 chilometri al litro (1,2 l/100 km). Ovviamente, come sempre nelle plug-in, dipende da quanto si ricarica la batteria. Ma se lo si fa spesso, i consumi sono molto bassi. La ricarica può essere effettuata in corrente continua fino a 50 kW, recuperando l’80% in 25 minuti, oppure in corrente alternata fino a 11 kW, impiegando 2 ore e mezza per una carica completa.

Il futuro

Come dicevamo, l’elettrificazione di Skoda non si fermerà a questi modelli e, nei prossimi anni, arriveranno altre vetture elettriche. Il 2026 vedrà l’arrivo sul mercato della Epiq (il nuovo B-SUV) e di un nuovo SUV 7 posti più grande di Enyaq. Successivamente, è prevista una station wagon EV, della quale si dovrebbe avere qualche informazione al Salone di Monaco 2025.

