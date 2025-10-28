Gruppo Intergea, fatturato record da 2 miliardi. Alberto Di Tanno: “Il nostro motore sono le persone”

Nello scenario automotive italiano il Gruppo Intergea registra numeri da record raggiungendo in soli due anni, con largo anticipo sulle previsioni, l’obiettivo che il management guidato da Alberto Di Tanno, presidente e amministratore delegato del Gruppo Intergea, si era posto: 2 miliardi di fatturato. Un traguardo che testimonia la crescita del gruppo, che oggi è il primo in Italia per auto vendute e per solidità patrimoniale, con un incremento anche in termini di persone che attualmente sono più di 2.000.

Capitale umano decisivo per il successo di Intergea

Gli ottimi risultati, che sono stati presentati alla Convention Intergea dal titolo “Le persone, il nostro motore” alla quale hanno partecipato 1.250 persone, vanno ben oltre i singoli dati come sottolinea Di Tanno che pone l’accento sul fattore umano: “I numeri, da soli, non raccontano tutto. Perché certi traguardi si raggiungono solo insieme, con quella fatica buona che costruisce valore e unisce. Dietro questi risultati ci sono volti, sacrifici, scelte coraggiose e responsabilità. Il nostro modello organizzativo federale si fonda proprio su questo: aziende autonome, ma unite da visione e obiettivi comuni e dalla responsabilità dei risultati”.

Il nuovo logo “guidati dalle persone”

Puntando ad alzare ulteriormente l’asticella, fissando per l’immediato futuro nuovi obiettivi in termini di welfare, soddisfazione e crescita, il Gruppo Intergea avrà sempre nelle persone il fulcro della sua strategia, come rimarcato da Di Tanno: “Siamo sulla strada giusta e lo dobbiamo solo al capitale umano che muove Intergea: un punto fermo dal quale abbiamo sviluppato il nostro nuovo logo. Non c’è algoritmo o intelligenza artificiale che può consentire questi risultati, se non ci siamo noi”.

Rate this post