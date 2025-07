Gruppo Volkswagen: la vendita di BEV cresce del 50% a livello globale

Nel primo semestre dell’anno, il Gruppo Volkswagen ha consegnato 4,41 milioni di veicoli a livello globale. Si tratta di una crescita dell’1,3% rispetto al primo semestre del 2024. La crescita delle vendite in Sud America (+18,3%), Europa Centrale e Orientale (+8,5%) ed Europa Occidentale (+1%) ha compensato il calo previsto in Nord America (-6,7%) e Cina (-2,3%).

Gruppo Volkswagen: 465.500 veicoli BEV consegnati nel mondo nel primo semestre 2025

Uno dei dati più importanti emersi a proposito del gruppo Volkswagen è la crescita notevole delle auto elettriche, con 465.500 unità consegnate (+47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), portando la quota globale di BEV del gruppo tedesco dall’7 all’11%. In Europa, la crescita è stata dell’89%, negli Stati Uniti del 24%, mentre in Cina si è registrato un calo del 34%. Volkswagen resta leader in Europa nel segmento BEV, con una quota di circa il 28%. In aumento anche le vendite di veicoli ibridi plug-in (PHEV), che in totale sono state 192.300 unità (+41%). Gli ordini in Europa Occidentale sono cresciuti del 19%, grazie in particolare al successo di modelli quali Volkswagen ID.7 Tourer, CUPRA Terramar e Audi Q6 e-tron.

Marco Schubert, Membro dell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen, ha dichiarato: “La nostra azienda sta attraversando una fase di forte espansione, sostenuta dal lancio di numerosi nuovi modelli. Questo è particolarmente evidente nel segmento dei BEV, che hanno visto un aumento delle consegne globali di circa il 50% rispetto al 2024. Il trend è stato ancora più forte in Europa, dove l’incremento è vicino ormai al 90%. In Europa occidentale, un’auto su cinque consegnata è ormai elettrica. Anche gli ordini per i veicoli BEV stanno crescendo rapidamente, con un incremento superiore al 60%”.

“Se si considerano tutte le tecnologie, la crescita complessiva è di circa il 20%. Ora è fondamentale consolidare questo slancio positivo, continuando con decisione la nostra strategia di ampliamento della gamma. Nonostante un contesto globale complesso, il primo semestre si è chiuso con un lieve aumento delle consegne su scala mondiale, con una crescita significativa in Sud America ed Europa che ha bilanciato le flessioni previste in Cina e Nord America”.

Rate this post