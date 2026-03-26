Audi ed Enel ampliano l’offerta per la ricarica domestica di elettriche e plug-in

Audi continua a spingere sull’elettrificazione, ma questa volta il focus non è solo sull’auto. Al centro del nuovo progetto avviato dalla Casa dei quattro anelli c’è infatti tutto ciò che ruota attorno alla ricarica domestica, un aspetto sempre più decisivo per chi sceglie un modello elettrico o ibrido plug-in. In collaborazione con Enel, il marchio tedesco amplia il proprio ecosistema di servizi e mette a disposizione di clienti privati e aziende una serie di soluzioni pensate per rendere più semplice, chiaro e accessibile il processo di ricarica a casa.

In collaborazione con Enel, Audi amplia il proprio ecosistema di servizi di ricarica domestica

L’idea di fondo è molto concreta: accompagnare il cliente in ogni fase, senza lasciarlo solo davanti a scelte tecniche spesso poco intuitive. Non si parla quindi soltanto di fornire una wallbox, ma di costruire un servizio completo che parte dal sopralluogo e arriva fino all’installazione e alla configurazione dell’infrastruttura. Un approccio che punta a togliere complessità e a trasformare la ricarica domestica in qualcosa di davvero integrato nella vita di tutti i giorni.

La nuova proposta si articola in tre formule, studiate per rispondere a esigenze diverse. C’è Home Check, pensata per chi vuole partire da una verifica tecnica dell’impianto e capire quali siano le condizioni necessarie per installare correttamente una stazione di ricarica. È la soluzione più adatta a chi preferisce fare prima un punto della situazione, valutando eventuali adeguamenti e possibilità concrete.

Poi c’è Solo Wallbox, la formula rivolta a chi ha già chiaro il proprio contesto tecnico o desidera semplicemente acquistare la stazione di ricarica. Infine, Audi propone il Pacchetto All Inclusive, che racchiude l’intero percorso in un’unica soluzione: sopralluogo, fornitura, installazione e configurazione. Un servizio chiavi in mano che guarda soprattutto a chi cerca praticità e vuole un interlocutore unico per gestire tutto il processo.

Si tratta di un passaggio importante nella strategia del marchio, perché affronta uno dei punti più sensibili della mobilità elettrica: la semplicità d’uso. Se infatti il prodotto-auto continua a evolversi rapidamente, con modelli sempre più efficienti e tecnologicamente avanzati, la diffusione dell’elettrico dipende ancora molto dalla facilità con cui il cliente riesce a gestire la ricarica nella routine quotidiana. E la casa resta, per molti utenti, il luogo principale in cui questa esperienza si gioca davvero.

Con questa iniziativa, Audi prova quindi a dare una risposta concreta a un’esigenza reale. La ricarica domestica non viene più trattata come un elemento accessorio, ma come parte integrante dell’esperienza di possesso del veicolo. È un cambio di prospettiva che racconta bene come stia evolvendo il settore automotive: oggi non basta più vendere un’auto, bisogna costruire attorno a quell’auto un ecosistema di servizi semplice, coerente e affidabile.

Il progetto si inserisce in un quadro già ampio. Audi può infatti contare su Audi charging, una rete che supera il milione di punti di ricarica pubblica in Europa e che rappresenta un asset strategico per chi utilizza l’auto elettrica anche fuori casa, in viaggio o negli spostamenti quotidiani. L’accordo con Enel aggiunge ora un tassello ulteriore, rafforzando il legame tra ricarica pubblica e privata e offrendo al cliente una continuità di esperienza tra ciò che accade su strada e ciò che accade nel proprio garage o nel parcheggio aziendale.

Le nuove soluzioni, inoltre, sono pensate per tutti i modelli Audi full electric e plug-in hybrid, e sono disponibili indipendentemente dalla formula di acquisto o di noleggio scelta dal cliente. Anche questo dettaglio non è secondario: significa rendere il servizio il più possibile trasversale e inclusivo, senza limitarlo a uno specifico canale commerciale.

All’interno dell’operazione c’è anche il contributo di MOON POWER Italia, il brand di Volkswagen Group Italia dedicato al mondo business. La collaborazione con Enel va infatti ad arricchire un’offerta che guarda non solo ai privati, ma anche alle aziende, sempre più coinvolte nei processi di elettrificazione delle flotte e nella ricerca di soluzioni energetiche più efficienti e sostenibili.

In questo senso, la partnership assume un valore che va oltre il semplice accordo tra due realtà industriali. Da una parte c’è un costruttore automobilistico che punta a rendere la mobilità elettrica più concreta e fruibile; dall’altra c’è un grande player dell’energia capace di offrire competenze infrastrutturali e supporto tecnico. Il risultato è una proposta che prova a parlare il linguaggio della praticità, riducendo gli ostacoli che ancora oggi possono frenare il passaggio all’elettrico.

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