Tesla: nonostante gli sconti record e il restyling del Model Y calano le vendite in Cina

Nel secondo trimestre del 2025 le vendite di Tesla in Cina sono diminuite rispetto al trimestre precedente. Questo nonostante il restyling della Model Y e gli sconti record offerti dalla casa automobilistica di Elon Musk. Questo risultato contrasta con le dichiarazioni ottimistiche della casa automobilistica americana arrivate dopo il primo trimestre. Tesla aveva spiegato che le scarse consegne iniziali in Cina erano derivate dall’aggiornamento di Model Y, che avrebbe temporaneamente limitato la produzione e la disponibilità del modello più venduto.

Tesla: le vendite calano del 13% rispetto al primo trimestre del 2025 in Cina

Sebbene la produzione di Model Y sia tornata a livelli “normali” nel secondo trimestre 2025, le vendite del produttore non hanno registrato segnali di ripresa, con un calo del 13,5% nell’ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La situazione dunque mette in evidenza difficoltà persistenti per Tesla nel mercato cinese. Nel secondo trimestre, tutte le varianti della nuova Model Y sono diventate disponibili in Cina ma nonostanter ciò l’azienda americana ha comunque consegnato meno veicoli rispetto al primo trimestre.

La China Passenger Car Association (CPCA) ha pubblicato nelle scorse ore i dati ufficiali relativi alle vendite, confermando che Tesla ha consegnato 128.803 auto elettriche in Cina nel secondo trimestre del 2025. Si tratta di un calo del 4,3% rispetto ai 134.607 veicoli consegnati nel primo trimestre. Su base annua, il calo è ancora maggiore, pari all’11,7% rispetto al secondo trimestre del 2024. Le difficoltà sono legate alla concorrenza sempre più forte in particolare quella proveniente dalle stesse case automobilistiche cinesi.

