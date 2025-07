MG: un primo semestre da record ed ora arrivano due novità

Continua a crescere MG sul mercato italiano e, nel primo semestre 2025, ha ottenuto una quota di mercato del 3,14%, sfiorando le 30.000 unità vendute. Questa salita è dovuta soprattutto alle vetture a nuova energia (ibride ed elettriche), grazie alle quali il marchio del Gruppo SAIC ha raggiunto il 45% del mix di mercato. Ora arrivano due nuovi prodotti, per proseguire il salto in alto.

”Frutto del nostro lavoro di gruppo”

Grande soddisfazione per Andrea Bartolomeo, vicepresidente e country manager per l’Italia del gruppo SAIC Motor: “Sono molto soddisfatto di questi incredibili risultati e non posso trattenermi dal ringraziare la rete dei concessionari e il team MG per intero. Questo risultato è davvero frutto del lavoro di gruppo, costante e coeso. È straordinario come in appena un anno, dall’introduzione dell’Hybrid+ su MG3, siamo riusciti a portare il peso della gamma green al 45%”.

Il dirigente del gruppo punta ad un futuro sempre più green: “È un segnale importante e testimonia il nostro impegno crescente a promuovere una mobilità a basse emissioni di carbonio. La tecnologia Hybrid+ in particolare ci sta dando grandissime soddisfazioni e insieme alla soluzione plug-in di seconda generazione ci sta portando verso una posizione di leadership”.

Le novità in arrivo

A proposito della tecnologia Hybrid+, debutta sul nostro mercato anche con la HS. Il C-SUV è, dunque, ora disponibile anche con questo gruppo propulsore (qui la prova in anteprima), costituito da un motore 1.5 benzina (105 kW) a ciclo Miller, che lavora in con il potente motore elettrico (146 kW), il generatore di bordo e la batteria da 1,8 kWh. La potenza combinata è di 225 CV e consente alla MG HS Hybrid+ di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi.

L’altra novità è la MGS5, cioè un nuovo B-SUV 100% elettrico di nuova generazione, nato sulla piattaforma modulare proprietaria MSP (Modular Scalable Platform), sviluppata da SAIC Motor. Con un telaio leggero per migliorare l’autonomia elettrica (fino a 480 km) e la dinamica di guida. Proposto con motore da 170 CV e batteria da 49 kWh o più potente da 231 CV e 64 kWh.

