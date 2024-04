Hankook fa il pieno di mobilità elettrica. Arriva iON

È stata lanciata una nuova iniziativa di marketing da Hankook per far conoscere il suo marchio iON. Questa iniziativa, che avrà una durata di sei mesi, includerà banner statici sull’app Be Charge a partire dal 15 marzo e la personalizzazione di 100 stazioni di ricarica in tutta Italia a partire da aprile. Queste stazioni saranno suddivise in 40 stazioni fast, fast+ e ultrafast, e 60 stazioni quick.

L’idea alla base della personalizzazione delle stazioni di ricarica elettriche è quella di presentare la gamma completa degli pneumatici iON di Hankook. Inoltre, le stazioni avranno un link al sito web ufficiale di Hankook, dove gli utenti di veicoli elettrici potranno ottenere ulteriori informazioni. Questo passo è volto a fornire soluzioni aggiuntive a coloro che possiedono un veicolo elettrico.

L’impegno di Hankook nella mobilità elettrica

Hankook ha mostrato un forte interesse per il passaggio alla mobilità elettrica, sviluppando una nuova serie di pneumatici iON. Questi pneumatici sono progettati per essere all’avanguardia per le attuali e future generazioni di veicoli elettrici. La serie attuale di pneumatici Hankook iON include due pneumatici estivi, Hankook iON evo e iON ST AS, un pneumatico invernale, Hankook iON i*cept, e un pneumatico per tutte le stagioni, Hankook iON FlexClimate.

Gli pneumatici iON sono dotati della nuova “iON Innovative Technology”, un sistema tecnologico che include quattro tecnologie principali: i Sound Absorber per ridurre il rumore, i Super Mileage per resistere all’usura, i Perfect Grip per migliorare l’aderenza e i Extreme Lightness per ridurre la resistenza al rotolamento.

Gli pneumatici Hankook iON sono stati selezionati per la ABB FIA Formula E WORLD CHAMPIONSHIP, che si terrà sul circuito di Misano il 13 e il 14 aprile. Come partner tecnico esclusivo e fornitore di pneumatici della Formula E, Hankook dimostra ancora una volta di essere pronta per l’era della mobilità elettrica e di muoversi verso un mondo più sostenibile.

Hankook Tire Italia s.r.l. e iON

Hankook Tire Italia s.r.l. ha orgogliosamente annunciato il lancio di iON, la prima serie di pneumatici al mondo progettata specificamente per i veicoli elettrici nel 2023. Con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza di guida e il massimo comfort ai conducenti di veicoli elettrici, Hankook Tire Italia s.r.l. continua a guidare il mercato degli pneumatici per veicoli elettrici, registrando una significativa crescita delle vendite anno dopo anno.

Per promuovere ulteriormente i vantaggi di Hankook iON presso i consumatori italiani, Hankook Tire Italia s.r.l. ha annunciato una collaborazione con Plenitude, un leader riconosciuto nello sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. “Grazie a questa partnership, spero di poter trasmettere un forte legame tra ‘iON’ e ‘Plenitude’, fornendo ai consumatori italiani una maggiore consapevolezza e accessibilità”, ha dichiarato Jason Soo Lee, Amministratore Delegato e Membro del Consiglio di Amministrazione di Hankook Tire Italia.

