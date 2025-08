Honda celebra la Giornata Internazionale del Jazz con il sassofonista Otis Lawrence [VIDEO]

Honda celebra la Giornata Internazionale del Jazz con uno speciale duetto tra la compatta Jazz e:HEV e il famoso sassofonista Otis Lawrence. La particolare performance musicale è stata realizzata registrando i suoni della vettura, ed in particolare del meccanismo del sedile, dell’apertura del tappo del serbatoio e del telecomando, delle portiere, del cofano e dei finestrini che vengono aperti e chiusi a fare da accompagnamento alle note jazz del sassofono di Lawrence.

Honda Jazz e:HEV

Protagonista di questo originale omaggio alla musica jazz è la Honda Jazz e:HEV, compatta giapponese giunta alla sua quarte generazione e venduta in quasi 9 milioni di esemplari in tutto il mondo da quando è stata lanciata nel 2001. Disponibile in quattro allestimenti (Elegance, Adavance, Crosstar e Sport), l’ultima generazione della Jazz combina spazio, efficienza e tecnologia, proponendo interni in grado di combinare elevate doti di praticità, comfort e funzionalità, come sottolineato dalla presenza dei “sedili magici” che si possono abbattere e sollevare a vantaggio della modularità dell’abitacolo.

Come gran parte della gamma Honda, anche la Jazz e:HEV beneficienza dell’efficienza garantita dal powertrain ibrido che dichiara un consumo di carburante di 4,5 l/100 (ciclo WLTP) a fronte di emissioni di 102 g/km di CO2.

Rate this post