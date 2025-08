Volkswagen festeggia mezzo secolo di Polo con una livrea Harlequin da rally

In occasione del cinquantesimo anniversario della Polo, Volkswagen ha svelato un’interpretazione inedita e celebrativa del suo storico modello compatto. Si tratta di una show car basata sulla versione da competizione R World Rallycross del 2018, la cui caratteristica distintiva è l’adozione della vivace e iconica livrea multicolore Harlequin, celebre negli anni Novanta. La vettura è stata presentata ufficialmente nel Regno Unito, durante l’evento Spring Scramble tenutosi a Bicester Motion.

Questo esemplare unico unisce l’estetica aggressiva del mondo delle corse all’originalità cromatica della serie Harlequin. La base meccanica e stilistica è quella della Polo R che ha gareggiato con successo nel World Rallycross Championship, conquistando ben sei titoli con il pilota Johan Kristoffersson a partire dal 2017. Di conseguenza, la show car presenta un assetto ribassato, un bodykit allargato che ne accentua la presenza su strada e un’aerodinamica ottimizzata, elementi tipici delle vetture progettate per affrontare ad alta velocità i tracciati misti terra-asfalto del rallycross.

Non solo gusto estetico

La scelta della livrea Harlequin non è casuale, ma rappresenta un omaggio diretto a una delle versioni più particolari nella storia della Polo. Questa combinazione multicolore trae origine da una campagna pubblicitaria del 1964 che vedeva protagonista un Maggiolino con pannelli di diversi colori. L’idea fu poi ripresa e lanciata ufficialmente nel 1995 sulla Polo, con una serie limitata di 1.000 esemplari destinati al mercato europeo. Ogni vettura era unica, risultato dello scambio di parti della carrozzeria (come parafanghi, portiere, cofano e portellone) tra auto verniciate nei quattro colori base: Chagallblau (blu), Flashrot (rosso), Ginstergelb (giallo) e Pistazie (verde).

La nuova show car da rally ripropone fedelmente questi quattro colori originali, integrandoli con grafiche nere e la scritta “Polo 50 years” per sottolineare la ricorrenza. È interessante notare come il design finale sia stato il risultato di un sondaggio lanciato da Volkswagen sui propri canali social, coinvolgendo direttamente la community di appassionati nella scelta della configurazione estetica definitiva.

Dove ci siamo già visti?

Non è la prima volta che Volkswagen rispolvera il tema Harlequin. Dopo la Polo del ’95, nel 1996 vennero prodotte 264 Golf Harlequin per il mercato nordamericano e, l’anno successivo, 141 Maggiolini Harlequin furono realizzati per il Messico. Più di recente, nel 2021, la filiale olandese del marchio aveva presentato una Polo Harlequin moderna, rimasta però allo stadio di esemplare unico.

Questa vistosa replica da rallycross, che richiama anche indirettamente l’epopea della Polo R WRC dominatrice nel Campionato del Mondo Rally dal 2013 al 2016 con Sébastien Ogier (quattro titoli iridati consecutivi), non sarà un pezzo da museo statico. Continuerà il suo tour celebrativo per tutto il 2025, partecipando a vari eventi dedicati alla storia e all’evoluzione della piccola di Wolfsburg, offrendo al pubblico l’opportunità di vederla da vicino.

